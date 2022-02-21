中國軍艦激光照射澳大利亞軍機 莫里森促北京調查解釋

就日前一艘中國軍艦用激光照射一架澳洲巡邏機，澳洲總理莫里森今天表示，當時中國軍艦非常接近澳大利亞領土，澳大利亞要求中國進行“全面調查”。事件表明中澳緊張關係再現升級跡象。此前這兩個國家曾在貿易、網絡安全和選舉干預方面出現摩擦。

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據路透社今天報道稱，澳洲總理莫里森今天表示：要求中國全面調查中國軍艦激光照射澳軍機事件。澳大利亞總理莫里森周一在廣播中說，澳洲政府還沒有收到中國對上周四這起事件的解釋，澳洲認為該事件是“危險和魯莽的行為”。

據澳洲國防部周六表示，一艘中國軍艦在澳洲專屬經濟區內用激光照射了一架在澳洲北部航道飛行的澳洲軍機，這可能危及人員生命。

“澳大利亞本土的人甚至可能可以看到這艘艦艇，”莫里森周一在塔斯馬尼亞向記者表示，澳洲已透過外交及國防管道，要求對此事件進行全面調查。

路透社說，中國駐堪培拉大使館沒有回應置評請求。北京沒有對這一事件進行公開評論。

據華爾街日報今天報道稱，澳大利亞指責中國海軍使用軍用級別激光照射在澳領海上空飛行的一架偵察機，中澳緊張關係再現升級跡象。此前這兩個國家曾在貿易、網絡安全和選舉干預方面出現摩擦。

澳大利亞國防部表示，2月17日，澳大利亞一架P-8A Poseidon飛機在監控兩艘向東駛過澳大利亞北部阿拉弗拉海的中國海軍艦艇時，遭其中一艘艦艇的激光照射。據澳大利亞國防部稱，像這樣的行為有可能危及生命，”澳大利亞國防部稱，“這種行為不符合專業的軍事操作標準。”

澳大利亞國防部長彼得·達頓(Peter Dutton)周日表示，這種激光為軍用級別，旨在破壞雷達設備，可能會使飛行員暫時失明。他稱，使用這種激光是蓄意侵犯行為，並稱澳大利亞領海通常看不到中國海軍活動。

這兩艘中國軍艦之後通過了托雷斯海峽，目前位於珊瑚海。

這起激光照射事件加深了中澳外交關係裂痕。目前正值澳大利亞即將在幾個月內舉行大選之際，總理莫里森(Scott Morrison)在國家安全和國際關係方面的表現將成為選民辯論的話題之一。

2020年，在莫里森推動展開新冠溯源國際調查後，澳中關係惡化。自那以後，中國警告本國公民不要赴澳旅行，並對澳大利亞的煤炭、大麥和葡萄酒等某些進口商品施加貿易限制或徵收關稅。

本月早些時候，澳大利亞情報機構負責人指控他國曾試圖干涉澳大利亞選舉。媒體報道後來稱這個國家是中國，對此，中方回應稱從未乾涉過澳大利亞內政。

澳大利亞國立大學(Australian National University)國際安全和情報研究教授John Blaxland稱，中國以前從沒在離澳大利亞這麼近的地方使用過激光，但澳大利亞在南中國海(South China Sea，中國稱南海)附近巡邏時遭遇過類似恐嚇行為。他說，“我們看到的是，中國的強硬態度在緩慢升級，”Blaxland說。“澳大利亞政府以一種能引起集體共鳴的方式作出回應是恰當的。”