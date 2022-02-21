傳前深圳書記寫詩“戰徐州”聲援徐州8孩母：惡行必追究！

中國江蘇徐州8孩案持續發酵，港媒今天引述網上消息說，前深圳市委書記厲有為賦詩“戰徐州”聲援8孩母，“史實休遮掩！惡行必追究！全民戰徐州，曙光在前頭！”，網友紛點贊。但有消息說，此詩疑因“審查”而未能在網上大幅傳開。還有消息說，全國已經統一部署要開始“息聲”。

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據中央社今天引述媒體報道稱，聲援徐州8孩母 傳前深圳書記寫詩“戰徐州”，聲援徐州8孩母。該報道綜合頭條日報等港媒今天消息說，84歲的厲有為曾於1993至1998年擔任深圳市委書記，銳意改革。網傳他日前在微信朋友圈發布“戰徐州”詩一首，聲援近期廣受矚目、涉及婦女拐賣的徐州8孩案當事人。

厲有為的詩寫道，“劉邦戰徐州，漢室天下留。蘇軾戰徐州，紀念蘇黃樓。我軍戰徐州，淮海大捷收。網民戰徐州，徐州已蒙羞。天道不可滅！民心不可丟！史實休遮掩！惡行必追究！全民戰徐州，曙光在前頭！”

有網友稱讚厲有為的詩“好詩”、“向老人家致敬”。但報道說，此詩疑因“審查”而未能在網上大幅傳開。

徐州豐縣8孩母的遭遇一月底經由中國短影音平台抖音曝光。影片中可見這名育有8個孩子、據稱名為“小花梅”的婦女脖上被她的“丈夫”系著狗鏈，囚禁於陰暗破屋內，“丈夫”並指她患有精神疾病。隨着事件逐漸傳開，大陸網上輿論沸騰，並指向涉及中國社會長久以來的婦孺拐賣問題。

由於徐州官方的調查結果和說法無法讓民眾信服，中國網上開始出現“全民辦案”現象；與此同時，百名北京大學校友及在校生聯名向中共中央、中國國務院發表公開信，要求予以徹查並“給全國人民予權威答覆”，但公開信很快被刪。

在延燒20多天、國外媒體也持續披露的情況下，江蘇省政府終於介入，17日宣布將對此案成立調查組並嚴肅追責。不過，江蘇官方表態後，與8孩案有關的言論管控據指有趨嚴之勢。

據中央社說，微信網民“F姜立軍”稍早前發文說，針對此案，全國已經統一部署要開始“息聲”，“調查組成立次日，各地活躍人士已經接到警局電話，刪除有關鐵鏈女的所有貼文圖片視頻，退出聲援簽名連署，否則後果自負”。