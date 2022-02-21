激光照射與聲納浮標 中澳互懟

針對澳大利亞指控中國海軍艦艇以雷射照射澳軍巡邏機，中國國防部發言人譚克非今天聲稱，澳洲軍機當時對中國軍艦投放聲納浮標，是“惡意挑釁行為”，澳方是故意散播虛假信息，進行不實指責。但澳大利亞國防部部長達頓則指激光照射事件反映中國“一貫惡劣”的行為模式。對於中國媒體“環球時報”指是因澳大利亞軍機太過靠近中國軍艦所致，達頓也駁斥有關說法純屬荒謬的政治宣傳。中國指控澳大利亞除了軍機距離中國軍艦距離太近，又加控澳大利亞軍機對中國軍艦施放聲納浮標。中國反駁時，沒有否認激光照射。

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中國軍方回應澳洲軍機遭照射指控說，澳大利亞軍機進逼且投放聲納。據中央社今天報道稱，中國國防部官網21日傍晚除發表譚克非上述聲明外，還公布2張照片，宣稱是澳洲巡邏機飛臨共軍艦艇上方“跟監滋擾”，以及這架軍機投放在海面上的聲納浮標。

但照片無法辨識及證明圖中的軍機及浮標，是否真屬於澳洲軍方。

據譚克非說，澳方聲明有關內容與事實完全不符。2月17日，澳洲P-8反潛巡邏機飛抵中國軍艦艇編隊周邊空域活動，最近時距離僅4公里。在與澳軍機相遇的全過程中，中方艦艇“始終保持安全、規範和專業的操作，符合有關國際法和國際實踐”。他聲稱，從中方艦艇拍攝的照片可看出，“澳機與我艦距離很近，還在我艦周圍投放聲吶浮標。這種惡意挑釁行為極易引發誤解誤判，給雙方艦機及人員安全造成威脅”。

據譚克非宣稱，澳方對此還“故意散播虛假信息，對中方進行不實指責”。中方對澳方上述行為表示堅決反對，並要求澳方立即停止類似“挑釁性危險行動”，停止對中方無端指責抹黑，以免影響兩國兩軍關係大局。

據澳大利亞國防部19日表示，事件發生時，發出雷射的中國軍艦是和另一艘軍艦一同向東，穿越澳洲北部的阿拉弗拉海（Arafura Sea），其後又穿越托勒斯海峽（Torres Strait）駛入珊瑚海（Coral Sea）。

澳大利亞國防部指出，當時澳軍1架P-8A“海神式”巡邏機（P-8A Poseidon）飛臨機場的進場跑道上空時，遭中國軍艦以雷射照射，機身被照亮，人命安全也遭危及。此後直到今天，澳洲政府及朝野政黨紛紛對中方公開譴責。

就澳大利亞軍機近日遭中國海軍艦艇以雷射光束照射；澳洲國防部部長達頓（Peter Dutton）指此事件反映中國“一貫惡劣”的行為模式。對於中國媒體“環球時報”指是因澳洲軍機太過靠近中國軍艦所致，達頓也駁斥有關說法純屬荒謬的政治宣傳。

達頓今天接受墨爾本3AW電台訪問，提到澳洲一架P-8A“海神式”巡邏機（P-8A Poseidon）於2月17日，遭一艘出現於澳洲專屬經濟區內的中國軍艦以雷射光束照射。對此，達頓指事件反映出中國政府的行為模式。“他們（中國政府）以為採取恐嚇手段，澳大利亞就會畏縮；不過，我們（澳洲）當然不會。”

達頓提醒，中國軍艦所發射的雷射光，是來自“軍用技術”（military technique）及“軍事等級的設備”（military-grade equipment）。

達頓解釋，中國政府不論是在東海對待日本的方式，還是在中、印邊境對待印度的方式，都是出於“一貫惡劣”的行為模式。

中央社說，隨着雷射光束照射澳洲軍機事件發生，激起澳洲朝野一致反彈。不過，中共黨媒“環球時報”隨即發表多篇文章替中國軍艦行為辯護，其中20日文引述“軍事專家”宋忠平表示：“綜觀美國、澳大利亞（澳洲）偵察機對中國實施抵近偵察的過往，可以斷定是澳大利亞（澳洲）惡人先告狀。”

據達頓指出，中國的政治宣傳並非基於事實，聽起來有點“搞笑”（comical）；因此，他情願多關注香港的年輕抗爭者、中國網球名將彭帥，以及其他侵犯人權事件受害者的處境。

達頓向3AW電台表示，澳大利亞政府已試圖針對事件與中國當局聯絡，目前仍在等待對方回應。他相信，中國之所以對澳洲感到不滿，是因為澳洲於2018年下令禁用華為和中興通訊的5G設備，而且澳洲也多次批評中國將南中國海軍事化的行為。

達頓又認為，在習近平的領導下，中國政府在最近十年來已經變了樣。他指出，中國對待台灣的方式已變得明目張膽，對澳洲和其他國家則採取經濟脅迫手段，又到處收買其他國家的貪官，還試圖讓其他國家成為中國的“朝貢國”（tributary states）；不過，偏偏澳大利亞拒絕配合中國的作法。

中央社說，達頓也強調，澳洲希望與中國公開對話，並且維持良好關係；不過，澳洲不會接受霸凌行為，也不會放棄履行法治的義務。