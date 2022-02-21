激光照射：中國指控澳大利亞散步虛假信息

澳大利亞指控一艘在澳大利亞北部海岸航行的中國海軍艦艇用激光照射了澳方一架偵察機，北京方面對此予以否認。 2022年2月21日照片

就澳大利亞指控中國一艘軍艦上個星期激光照射澳大利亞一架軍用巡邏飛機，中國周一指責澳大利亞 "散布虛假信息"。

廣告 繼續瀏覽後續

中國今天拒絕澳大利亞對海上激光照射的指責。據法新社今天報道稱， 中國周一指責澳大利亞 "散布虛假信息"，因為堪培拉指責一艘中國船隻用激光瞄準一架澳大利亞軍用飛機的 "恐嚇行為"。幾年來，在貿易和外交爭端中，雙邊關係一直很緊張，北京對加強澳美聯盟以遏制中國在亞太地區的影響力感到不滿。

據澳大利亞國防部稱，兩艘中國海軍艦艇周四在澳大利亞北部海岸附近航行時，其中一艘向澳大利亞偵察機發射了激光，這 "可能危及生命"。據澳大利亞總理斯科特-莫里森說：“我只能將這一行為歸結為恐嚇。”

中國外交部發言人汪文斌今天回應說，有關中國船隻在國際水域的行動是 "完全合法的"。汪文斌稱，"我們敦促澳大利亞根據國際法尊重中國船隻在相關水域的合法權利，並停止散布有關中國的虛假信息"。

澳大利亞此前在2019年曾指責中國軍方用激光瞄準澳大利亞軍機。當時澳大利亞直升機在南海航行。

法新社說，中國提出歷史依據，對南海這個自然資源豐富的幾乎全部海域提出主權要求，但與該海域接壤的其他國家也有主權要求，如菲律賓、馬來西亞、越南和文萊。

該消息沒有提及中國外交部發言人汪文斌回應莫里森的指控，是否否認中國軍艦激光照射了澳大利亞軍機。