特首選舉稱疫延期1.5個月 林鄭月娥連任建制吹淡風

在中共總書記習近平罕有地對香港下達指令，稱抗疫是「壓倒一切的任務」後，特首林鄭月娥宣布，特首選舉將押後一個半月至5月8日舉行。她當時一度要求記者提高聲浪發問，稱「我最近聽嘢唔系聽得好清楚」，令人聯想起首任特首董建華當年以「腳痛」為由請辭。特首辦公室已澄清她健康無礙，但兩份報章今天為林鄭月娥連任吹淡風，而中國統戰系統在港人士盧文端亦撰文，指這是要求香港在兩個月內控疫，令港府換屆可在7月1日前完成。

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林鄭月娥是在習近平指令公開後第三天，即本月18日公布，因應疫情嚴峻，行政會議通過引用《緊急法》，將原定下月27日舉行的特首選舉，延遲至5月8日，而提名期亦順延至4月3日開始，當月16日結束。有關變動已獲北京的央政府同意。

她解釋，雖然投票只涉及1462名選委，但仍有一定公共衛生風險，加上在社交距離措施下，候選人無法正常進行競選工作，亦難以向公眾交代政綱以及與傳媒互動，會削弱選舉的公平、公正和公開，影響特首認受性，故需押後選舉。

不過，政界一般不認為抗疫是真正理由，指特首選舉最重要是得到北京祝福，延期選舉是表明林鄭月娥未得到祝福。建制派網媒《香港01》今(21日)天引述不具名的消息人士報道，指在習近平的「動員令」公開前夕，即本月15日，林鄭月娥奉召到深圳與中央官員見面。報道沒有提及該名中央官員是誰，但中央傳媒已報道，國務院港澳辦主任夏寶龍日前曾到深圳主持有關援助香港抗疫的會議，相信接見特首的中央官員，便是夏寶龍。《01》續引述知情人士指，「會議『氣氛凝重、嚴肅』。對需要思索連任問題的林鄭來說，這應非好兆頭。」《01》又說，據聞中央對香港疫情失控「頗為失望」。「有人形容，倘港府再防疫不力，……第五波疫潮將成壓跨林鄭之路的最後一根稻草。」

料習近平「7.1」期間訪港 港府換屆不可遲

《明報》今天的政治專欄亦以《建制指中央盼7.1前選出特首 看淡林鄭『延任』機會》為題評說延後選舉一事，指建制派對林鄭月娥施政大表不滿，尤其是抗疫方面；而作為中國統戰系統之一的全國僑聯，其副主席兼中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端今天亦在該報撰文，以「權威人士」建議他就延後選舉作出解讀為前提時間接證實，中央早前曾派員來港諮詢新一任特首人選的意見，中央對此已充分掌握民意，相信中央與港人期望的特首人選基本一致。只要疫情能在兩個月內得到控制，香港就能夠舉行特首選舉。

他指出，延後選舉實際上是要求港府盡一切努力，在兩個月內控制疫情，以便特首選舉及中央任命程序在7月1日這個港府換屆限期前完成。他解釋，如果

特首選舉延至7月1日之後，新任待首的任期將與香港小憲法中訂明特首五年任期不一致，屆時便需由中國人大常委會作出決定，一如2019年立法會選舉延期一樣，影響太大，應儘可能避免。而疫情長時間拖下去，香港社會亦無法承受。

另外，他又說，今年是香港回歸25周年之期，如果疫情不能在「7.1」前受控，「回歸慶典以至國家領導人來港慶賀視察，都會受影響，是中央不希望見到的。」盧沒有有提及7.1訪港的領導人名字，但根據過往經驗，今年應是國家主席習近平來港主持回歸慶典，因為中國逢五或十皆大辦的慣例亦在香港回歸周年上體現，當年都會是時任中共總書記兼國家主席來港，例如江澤民在1997年告2002年來港出席慶典兼主持新一屆港府就職禮，胡錦濤則於2007年和2012年來港，習近平掌權後亦曾在2017年回歸期間訪港。而今年更是香港「五十年不變」之期的中軸線，北京更不願令習近平來港一事生變。

特首選舉至今有兩人宣有參選，分別是已是第三次有意參選但都沒有拿到足夠提名的前民建聯成員胡世全，以及建制派「網紅」冼國林。