疫情下近八成港人對經濟前景無信心

第五波中共病毒疫情肆虐香港，港府跟隨北京的“動態清零”防疫政策，令經濟活動也同遭“清零”。一項調查顯示，有近八成港人對香港經濟前景“無信心”。另外，再有港人入稟，指疫苗通行證阻礙就業及日常生活。

廣告 繼續瀏覽後續

香港民主黨21日公布一項調查顯示，有78%港人表示對香港經濟前景“無信心”或“十分無信心”，同時有近七成港人反映生活比去年差。

民主黨主席羅健熙相信很大程度與第五波疫情有關：“雖然政府已經重推防疫抗疫基金，但不少行業的老闆仍叫苦連天，打工仔女不是放無薪假就是擔心被裁員，或因自行快速檢測呈陽性而公司又只接受政府檢測報告等等情況而不知所措。”

羅健熙認為政府推出不同的防疫措施時，應該向公眾交代清楚整個計畫，例如強檢之後的下一步是如何，將怎樣遏止疫情，有清晰的抗疫路線圖才能減少市民憂慮和舒緩抗疫疲勞。

同日，港府宣布“疫苗通行證”本24日起實施，12歲或以上人士進入街市、超級市場、商場和飲食店等表列處所，須接種最少一劑新冠疫苗。政府會在飲食店及會址，採用主動查核方式。超級市場、商場等會採用被動查核，市民不需要主動出示“疫苗通行證”，但執法人員有機會抽查。市民可以出示紙本或電子接種疫苗紀錄，至於因為健康原因不適宜接種疫苗，出示醫生豁免證明書可以進入處所。

對於港府推出疫苗通行證，繼早前有港人提出司法覆核，挑戰該政策後，再有港人於上18日申請司法複核，要求法庭頒令撤銷疫苗通行證。申請人為羅綺媚，答辯人為行政長官、食物及衞生局局長和創新及科技局局長。

羅綺媚指，實行疫苗通行證，將令申請人無法參加地產代理牌照的考試，失去工作機會，也不能再進入街市和超市，難以購買可負擔的食品和生活必需品。

另一位申請人為鍾宋旺，是在本月15日向高等法院提出司法覆核，要求撤銷疫苗通行證政策。鍾宋旺在入稟文件指出，相關政策限制不接受注射疫苗的健康人士的人生自由，是制度上的歧視。他認為任何市民均有權不接受注射疫苗，同時享有在公共場所活動的自由和權利，強迫打針屬違法。