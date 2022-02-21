舉辦了兩屆奧運會之後 中國瞄準世界盃但欠國足水平太差？

中國在舉辦了夏季奧運會、冬季奧運會之後，中國是否開始夢想着舉辦世界上最受關注的體育賽事即足球世界盃？但法新社說，中國或許不得不再等待，因為有國際足聯的規則限制和中國國家隊的水平仍然不足的客觀障礙。

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二十年來，中國舉辦了世界上最大的比賽，從籃球到田徑，包括一級方程式賽車和兩屆奧運會，在這兩屆奧運會期間，硬件以及服務有了很大改善。現在所缺少的只是一場世界盃足球賽。為了醞釀被譽為足球迷的習近平主席希望的申辦，中國目前正在建設或翻新許多體育場館。

據法新社說，但仍有幾個障礙。根據非正式的規定，FIFA不能讓同一個州際連續舉辦兩屆世界盃，這將使中國最早在2030年才成為候選國，因為在卡塔爾（2022年）、美國、加拿大和墨西哥（2026年）之後。

專門研究中國足球的 "狂野東方足球 "網站的創始人卡梅隆-威爾遜說，目前缺乏 "政治意願"。據他說，"許多人認為，在他們確信國家隊足夠優秀之前，中國可能並不想主辦世界盃，以避免以慘敗和提前遭淘汰的方式讓國家難堪。"因為主辦國自動獲得資格。在所有的主辦國中，只有南非（2010年）在第一輪比賽中就被淘汰。

儘管足球進步並增加了外國人入籍球員，但中國國家隊在國際足聯的排名中仍然停留在第75位。這支球隊在中國經常被嘲笑，並在2月初再次以3-1的比分屈辱地敗給了越南。

那麼，世界上人口最多的國家出現這種令人失望的水平的原因是什麼？據上海上港俱樂部前技術總監馬德斯-戴維森（Mads Davidsen）認為，"缺乏長期投資，都渴望在短期內獲勝"，特別是希望通過不斷 "更換教練"。他稱，"當我在中國時，我的建議是要有8-10年的運動水平願景。之後，你必須遵循一個既定的時間表，並等待結果。他認為中國 "在2034年或2038年 "申辦的時機或可成熟。

曾在2010年代為幾家中國俱樂部效力的法國環球教練菲利普-特魯西埃認為，"目前還沒有足夠的基礎設施和能夠提供專業足球教程的教練"。

即使擁有一支有競爭力的球隊並不足以贏下世界盃舉辦權。據邁阿密大學（美國）體育管理教授李波指出："世界盃舉辦權競爭（......）比奧運會激烈得多"，因為 "目前的投票形式要求感興趣的國家與FIFA成員要有良好的關係"。"除了得到亞洲的支持，中國還需要得到歐洲和非洲的支持，"他認為，中國的足球官員在國際足聯內部不是很積極。

不過，2010年，當卡塔爾贏得2022年世界盃的主辦權時，卡塔爾也是一個足球侏儒。但它已經能夠將其足球水平從世界第113位提高到今天的第52位。

那麼中國的模式？據卡梅隆-威爾遜說，中國需要下大功夫改善。他說：中國人需要鼓勵父母讓他們的孩子把時間花在無休止的家庭作業以外的事情上，比如踢球。中國也需要重新思考其體育機構改革。卡梅隆-威爾遜認為：“中國足球正在消亡，因為它被政治控制，而不是由運動員控制。”

Philippe Troussier現在是越南20歲以下球隊的教練，他認為中國足球每年都在進步。據他說，"中國的足球比賽已經有了很大的發展"，知道注重發現、選拔和培訓年輕運動員。他甚至樂觀地認為，"總有一天，中國會成為世界足球大國，那就努力從入圍參加2026年世界盃作為邁向成功的第一步。"