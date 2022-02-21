80億國安撥款繼續不知去向

財政司長陳茂波本周三(23日)將在立法會宣讀《財政預算案》，但相信這分本屆政府最後一分預算案將繼續不交代80億港元(下同，摺合約9億歐元)的國家安全開支，因為本月中公布的最新政府賬目仍沒有披露有關撥款的細項和餘額，港人甚至不知道有關撥款所指的「數年」開支指的是多少年。

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北京訂定的《港區國安法》在2020年6月底在港實施後，港府同年12月在沒有事先公布的情況下，於政府一般收入中撥出 80 億元以支付關於維護國家安全「未來數年」的開支，但拒絕交代細節。只知根據國安法，有關支出應該用於支付國安委秘書處、警務處國安處，以及律政司就國安檢控專設部門的支出，但不包括國安公署支出。

時隔一年半，港人仍無法得知80億公帑的去向，因為財政司長辦公室去年10月呈交立法會的文件，亦只是交代，該筆專門撥款的支出主要分為「經常開支」和「非經常開支」兩大類，依然沒有附金額的明細項，連比例也欠奉，並指根據國安法第14條，特區國安委的工作不受香港任何機構或人士干涉，工作信息不予公開。故不會對有關撥款的使用細節作進一步披露。文件又指出，很多不同的司法管轄區都不會公開涉及國家安全的開支及人手編製等細節。

在兩頁半的文件中，財政司長辦公室表示，國安委秘書處設有專屬的會計小組，以港府一貫的政策和手法處理相關的收支安排及財務事宜，並直接向財政司長彙報；而財政司長更對有關賬目安排獨立的財務審計，獨立審計已對有關財務報表出具「無保留」的審計意見。不過，文件沒有交代會計小組和獨立審計人員名單。

上述交件只供議員「備悉」，毋須議員通過。及至本月中旬，港府刊登的憲報公布截至去年12月31日的政府開支狀況，亦沒有交代80億元國安開支的最新狀況。

民主黨前立法會議員塗謹申在80億國安撥款公布後曾批評，國安開支透明度低如「無字天書」，金額驚人，因為廉政公署作為一個有完整架構的部門，一年開支亦只是12.4億元，若該80億元為三年開支，每年的平均開支已等於「兩個廉署」。不過，建制派議員則不願批評國安撥款，對國安開支保密表示理解。