中國/直播帶貨逃漏稅

中國又一直播主“驢嫂平榮”遭指逃漏稅被重罰

關於中國直播查稅的報道圖片 © 網絡照片

作者： 小山 2 分鐘

中國官方繼續重拳打擊網絡主播逃稅。網絡主播“驢嫂平榮”因隱匿直播帶貨傭金收入逃稅，且未依法申報其他經營收入以少繳稅款，被廣州當局罰款人民幣6200.3萬元。消息未提“驢嫂平榮”直播盈利細節。