中國又一直播主“驢嫂平榮”遭指逃漏稅被重罰 發表時間： 22/02/2022 - 17:14 關於中國直播查稅的報道圖片 © 網絡照片 作者： 小山 2 分鐘 中國官方繼續重拳打擊網絡主播逃稅。網絡主播“驢嫂平榮”因隱匿直播帶貨傭金收入逃稅，且未依法申報其他經營收入以少繳稅款，被廣州當局罰款人民幣6200.3萬元。消息未提“驢嫂平榮”直播盈利細節。 廣告 繼續瀏覽後續 據中央社今天引述中國國家稅務局網站今天公告，廣東省廣州市稅務部門通過稅收大數據分析，發現網絡主播平榮（網名：驢嫂平榮）涉嫌偷逃稅款，依法對其展開全面稅務調查。公告說，調查發現，平榮在2019至2020年期間，通過隱匿直播帶貨傭金收入，偷逃個人所得稅1926.05萬元，未依法申報其他生產經營收入少繳稅款1450.72萬元。官方說，基於平榮在稽查立案後“積極配合檢查，主動補繳稅款，以減輕違法行為的危害後果”，廣州市稅務局稽查局依據相關法律法規，對平榮追繳稅款、加收滯納金及處予0.6倍罰款，合共6200.3萬元。當局已向平榮送達稅務行政處理處罰決定書。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 中國