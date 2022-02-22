中美外交對話 王毅批“印太戰略”是發出對華圍堵遏制的錯誤信號

中國國務委員兼外長王毅周二應約同美國國務卿布林肯通電話稱，近期美國推出所謂新版“印太戰略”，明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號；希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。

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據路透社今天報道稱，中國外交部長王毅同美國務卿布林肯通話，王毅指新版“印太戰略”是發出對華圍堵遏制的錯誤信號。據中國外交部網站新聞稿援引王毅就中美關係交換意見時表示，美國一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中國再次敦促美國以實際行動體現拜登總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。

王毅說，“中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。”王毅並強調，把握和推進中美關係最重要的就是落實好兩國元首達成的共識。中國願本着相互尊重、和平共處、合作共贏三原則有效管控分歧，穩定中美關係。

該報道稱，此前中國和俄羅斯兩國元首北京會晤後發表聯合聲明，反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全和穩定。雙方反對在亞太地區構建封閉的結盟體系、製造陣營對抗，高度警惕美國推行的“印太戰略”對本地區和平穩定造成的消極影響。

另據自由時報今天報道稱，中媒報導布林肯與王毅談話稱“反對台獨”。據美國國務院聲明指出，布林肯與王毅就朝鮮事態與俄羅斯對烏克蘭的侵略通話交談，並沒有提到台灣，也沒有提到兩岸關係。

多家媒體今日引述中國官方的《新華社》說，布林肯今日和王毅通話時提到，正如拜登總統多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、“反對台獨”、無意與中方衝突對抗。還有港媒引述報導指，這是拜登政府第一次說明反對台獨立場。

自由時報說，不過據美國國務院聲明指出，布林肯今日與王毅就朝鮮事態與俄羅斯對烏克蘭的侵略進行了交談，布林肯強調，需要維護烏克蘭的主權和領土完整，聲明並沒有提到台灣，也沒有提到兩岸關係。