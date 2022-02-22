智能清潔能源運輸公司GAUSSIN成立戈聖中國，進軍世界最大卡車市場

近日，智能清潔能源運輸公司戈聖宣布在中國成立子公司，總部設在上海。戈聖亞太區總裁William Lee出任戈聖中國的總經理，戈聖集團首席執行官Christophe Gaussin擔任法定代表人。戈聖中國將通過發展授權經營合作夥伴關係，在全球最大的卡車市場部署該公司的純電和氫能源卡車系列。

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中國的重型卡車的年銷量約為150萬，是世界上最大的卡車市場。中國對於環境治理的目標宏大，決心堅定，與戈聖在運輸和物流推進脫碳進程的使命一致。在"十四五"規畫提到的2025年前降低能源消耗和碳排放的目標和COP26中國承諾的2060年前實現碳中和的背景下，戈聖中國在上海自貿區臨港新片區洋山綜合保稅區的成立恰逢良機。

戈聖中國的建立也展示了法國GAUSSIN集團全球化的雄心，目前，戈聖集團已經將足跡深入世界其他地區。今年1月，戈聖攜世界上第一輛氫動力賽車參加了在沙特阿拉伯舉行的達喀爾拉力賽。2021年，戈聖還與中國公司新石器Neolix聯合贏得了迪拜世界自動駕駛交通運輸挑戰賽。

戈聖中國將由李榮耀William Lee先生領導，他目前擔任戈聖亞太區總裁，對於中國業務發展來說他是擔任戈聖中國總經理最合適的人選。李榮耀William Lee先生來自新加坡，畢業於德克薩斯大學，擁有舊金山金門大學MBA學位。他在業務開發，營銷以及質量管理和工程方面有着豐富的經驗。加入戈聖之前，他曾在新加坡科技工程土地系統擔任機器人和自主系統高級副總裁，負責物流自動化業務。該公司是為國防、國土安全和商業市場提供集成移動系統和安全解決方案的領先供應商。此前，他曾在德國機械和商用車製造商曼恩MAN Truck & Bus AG擔任高級副總裁兼亞太地區首席執行官。

李榮耀 William Lee指出："中國在第26屆《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會（COP26）期間承諾，在2060年之前實現碳中和。戈聖相信，憑藉專註貨客運開放道路和封閉道路場景下的全系列零排放、智能互聯的車輛，我們將能夠為中國的這一氣候目標做出貢獻。我們的本土戰略旨在提供契合中國卡車規格的設計，在中國完成關鍵零部件的採購，並在中國完成整車製造。隨着戈聖中國在上海的成立，我們將與合作夥伴一道，銳意創新，不斷進取，努力成為推動陸路交通向無碳交通轉型的關鍵參與者。"