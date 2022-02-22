港府下令三月全民強制檢測三次

香港第5波新冠病毒疫情繼續強勢蔓延。研究預測，到3月初和3月中，感染高峰可能達到每日感染18萬人。同時，港府宣布從3月起全港750居民進行3次全民強制核酸檢測。

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香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君2月22日通報，周二新增6211例確診新冠病毒感染，32人死亡，另有9369例一采陽性案例。

張竹君強調，2月1 日確診案只有126例，反映出確診病例數在短短20天內不斷“以幾何級數上升”，呼籲民眾盡量留在家中，各公司讓員工在家工作。

周一的通報是新增7533例確診感染，創2020年疫情爆發以來的新高。此外，另有6800多例一采陽性，新增13人死亡，包括一名只有11個月大女嬰。

目前仍有3977名確診或初步確診的新冠病人正在留醫，其中19人情況危機，30人情況嚴重。

香港1月初起爆發第5波疫情，單日確診病例最初只有數十例，很快便上升到數百例。進入2月，由於農歷新年期間家人親朋聚會，傳染加速。從2月9日起每日突破1000例，2月15日起每天都在5000，近期更有多日每天突破6000例。從年初至今，香港累計新冠病毒確診感染已經進5.4萬例，145人死亡。

此外，在第5波疫情有失控趨勢的情況下，香港大學醫學院團隊22日公布最新的推算，指3月初的單日確診數字將達到高峰的約18.3萬例，至5月中旬，累計死亡人數將達到3206人。

該研究還預計，感染後需要被隔離7天的人數可能會達到超過60萬，而密接需要7天隔離的人或將達到180萬，造成社會正常秩序被打亂。

該團隊兩周前表示，如果2月10日生效的社交距離措施能維持一段長時間，估計第5波疫情將於3月中下旬將達到高峰，單日確診數字將達2.8萬例。

此外，香港行政長官林鄭月娥周二晚宣布，3月會推動全民強制檢測，全港市民必須3月內進行3次核酸檢測，而全民強檢有法律效力，不參與者會被追查、受到檢控。

林鄭月娥還表示，香港的檢測及化驗能力有限，需要中央支持，目前已有100多名中國大陸採樣人員協助，如果沒有足夠的實驗室化驗能力，檢測樣本將送到內地協助。她強調當中不涉及私隱問題，會研究是否涉及法例問題，會在法律上解決。

林鄭月娥還稱，中央沒有指示香港需要“封城”，也沒有就抗疫任何一項措施作出指示，而是支持特區政府主體負責，但在過程中，雙方有交換意見。

林鄭月娥幾周前曾表示，港府將堅持“動態清零”政策，但目前沒有計畫實施全面封控。