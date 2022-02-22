2就是愛 今日日曆多2 登記結婚中國多地排大隊

2022年2月22日，農曆正月二十二，星期二。因為“二”在網絡語境中常被視同“愛”的諧音，今天被網民們稱為兩千年來“最有愛的一天”，很多新人選擇在這個特別的日子領結婚證，多地民政局預約早早爆滿，頭天夜裡就已排起長隊。

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據香港頭條新聞今天報道稱，“20220222”結婚火爆，新人排長隊領證。該報駐京記者在北京市海淀區民政局婚姻登記處外看到，大批新人排隊等待登記，喜氣洋洋。

據該報道稱，陽光明媚，但戶外還是凍手凍腳。在這個很有儀式感的日子裡，不少女孩穿着白衣白裙，外套紅大衣，手捧鮮花，頭戴婚紗，在登記處門口等待拍照。有的女士脫了雪地靴，光腳穿紅色高跟鞋，嘴裡說著“太冷、太冷”，但留影也要美美的。也有人選擇帶“喜”字的紅色情侶裝，增添喜氣。

多對新人均表示，“特意選的這個日子”。吳小姐說：“提前十五天網上預約，熬夜到十二點在網上等著。我們今天上午十一點多到的，預料到人多，但是辦證很快，大概兩分鐘就辦好了，很快。”

據了解，今天北京全市婚姻登記預約量已突破4700對。海淀區民政局工作人員表示：“上午已經登記辦理了四百多對，估計到下午能突破上千。我們十四個窗口全開，三分鐘就能辦理一對，中午的休息也取消了，今天不辦完不下班。”