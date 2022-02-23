中國一可監控員工離職傾向！一系統引發大爭議

近來，中國一款可監測員工離職傾向和怠工情況的系統引發熱議。該系統被指或為上市公司深信服科技股份有限公司（下稱“深信服”）研發。2月14日，《南方都市報》記者發現，深信服引發爭議的該行為感知系統已無法在官網檢索到，此前官網羅列的與光大銀行深圳分行、新浪等組織機構的合作案例也已不可見。有律師向南都記者表示，在未經個人信息處理告知程序或非基於合法必要人力資源管理條件下處理員工個人信息時，企業存在違反個人信息保護法的法律風險。

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深信服行為感知系統產品被指監控員工

2月11日晚，有網友發帖曝出一款員工行為監測系統，稱該監測系統可提前獲知員工跳槽意向，引發輿論熱議

據網傳的系統後台圖片，在該行為感知系統內，公司可查看有離職傾向員工的詳細情況，截圖中示例的鞠姓員工共訪問求職網站23次，投遞簡歷9次，含關鍵詞的聊天記錄254條。

網傳監測系統截圖。南都記者注意到，該行為監測系統被指或為由深信服科技股份有限公司研發的“深信服行為感知系統BA”。2月11日晚，南都記者查詢深信服官網發現，深信服行為感知系統BA的產品概述中所披露的系統界面與網傳行為監測系統界面高度相似，並都具有提供預測員工離職意向、員工怠工情況的功能。

官網顯示，該系統可提前發現潛在離職風險的員工，可為組織分析離職風險的人員列表及風險等級，並給出離職風險的判定依據。評價詞彙包含“高危”“疑似”“可疑”等。此外，該系統還可分析組織的員工怠工情況，展示整體怠工總人數和日均怠工時長，並通過收集影響工作效率的無關應用、怠工集中的時間段，分析員工消極怠工的因素。另外，還可給出怠工情況最嚴重的部門排行和員工排行。具體來說，在深信服的該款系統，組織機構管理者可在後台查看離職傾向人數、名字及職位，甚至提供離職傾向前五的員工。原理是通過分析員工訪問求職網站的頻率、頻度，以及在求職網上投簡歷的動作，對員工的離職傾向進行分析，以“提前介入解決員工離職帶來的泄密風險及崗位空缺風險”。此外，組織機構管理者還可通過後台查看員工的上網記錄，如聊天、購物、炒股、看視頻等。深信服稱該系統的應用價值是“為人事部提供績效考核的依據，幫助網絡管理員調整員工上網策略，以及幫助企業提高整體人員的工作效率，為企業創造更多價值”。公司官網還展示了光大銀行深圳分行、新浪及華東師範大學使用該款上網行為管理系統的合作案例。2月14日早間，南都記者查詢發現，該款行為感知系統在深信服官網已無法檢索到。

此前官網羅列的與光大銀行深圳分行等組織機構的合作案例也都無法檢索到。