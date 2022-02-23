中國一度拘留日本外交官 稱從事與身份不符活動

日本駐北京大使館一名外交人員21日一度遭中國當局拘留，引發日方嚴正抗議。日本召見中國駐日外交官員交涉，中國外交官員稍後公告稱中方不接受日方所謂交涉。此前不久，中國方面以間諜罪控逮捕一名在中國的日本人。消息沒有提供關於日本被拘留外交官從事“與其身分不符的活動”的細節。

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據中央社今天報道稱，日本駐北京大使館一名外交人員21日一度遭中國當局拘留，引發日方嚴正抗議。中國駐日本大使館今天稱，這是因為該名外交人員從事“與其身分不符的活動”，並稱不接受日方交涉。

日本外務省昨天表示，一名日本駐北京大使館館員21日下午在北京市內突然遭中國當局拘留，幾個小時後獲釋。日本外務事務次官森健良昨晚召見中國駐日臨時代理大使楊宇提出嚴正抗議與交涉，認為中方此舉違反維也納公約，要求中國道歉並防止再度發生類似事件。

該報道稱，對此，中國駐日本大使館官網23日凌晨刊出發言人書面回應稱，經核實，媒體報導所提及的日本外交人員在中國從事了“與其身分不符的活動”，中方有關部門依法依規對其進行了調查詢問，也保障了其合法權利。中國駐日使館發言人並稱，中方不接受日方所謂交涉。日方應尊重中國法律，嚴格約束駐中外交人員的言行，不得從事與其身分不相符的活動。