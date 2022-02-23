台灣總統蔡英文譴責俄羅斯軍隊進入烏克蘭有爭議領土

台灣總統周三譴責俄羅斯命令軍隊進入烏克蘭有爭議的領土，並命令軍隊加強自身的保護，以應對與鄰國中國日益緊張的關係。

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法新社今天引述蔡英文星期三說：“台灣政府譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵犯......並敦促所有各方繼續通過和平與理性的手段解決爭端。”

法新社說，台灣的自治民主政體本身就面臨著一個巨大鄰國的入侵威脅，並且正在密切關注烏克蘭的危機。

蔡英文指台灣和烏克蘭 "在地緣戰略、地理環境和國際供應鏈的重要性方面有着根本的不同"。蔡英文稱台灣享有作為全球經濟主要支柱的地位，包括台灣世界級的半導體產業。蔡英文警告說，"然而，面對外部勢力試圖操縱烏克蘭局勢，影響台灣社會的士氣，所有政府單位必須對認知戰提高警惕。"

法新社說，北京聲稱對台灣擁有主權，並發誓有一天要奪取台灣，必要時可使用武力。自2016年蔡英文總統上台以來，中國加強了對台灣的軍事、外交和經濟壓力。蔡英文稱台灣是一個主權國家，不是中國的一部分。

據法新社，北京對烏克蘭危機採取了謹慎的態度，但也向俄羅斯總統普京提供了越來越多的支持。本月早些時候，中國和俄羅斯簽署了一份聯合聲明，就許多外交政策目標達成一致，包括拒絕北約進一步擴張和台灣回歸中國。

法新社說，北京官員還多次站在俄羅斯一邊，指責西方國家挑起烏克蘭的緊張關係，指責西方保持 "冷戰思維"，並稱莫斯科的安全擔憂是 "合理的"。