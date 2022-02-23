坎特有望獲得日內瓦峰會勇氣獎

一個由 25 個人權組織組成的跨區域聯盟23日宣布，其享有盛譽的國際人權獎今年將授予坎特 (Enes Kanter Freedom)，他是一名 NBA籃球 運動員和活動家，目前冒着職業生涯的風險公開反對中國的迫害維吾爾族人。

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改姓為自由的坎特Freedom 將在 2022 年 4 月 6 日星期三舉行的儀式上獲得日內瓦峰會的 2022 年勇氣獎，屆時他將向參加第 14 屆日內瓦人權與民主峰會的聯合國大使、人權活動家和來自世界各地的記者發表講話。

聯合國觀察組織執行董事希勒爾·諾伊爾（Hillel Neuer）說，自由是因為他“英勇地為中國殘酷的侵犯人權行為敲響了警鐘”，該組織與自由國際、人權基金會等共同組織了這次會議。

坎特表示：“我要感謝日內瓦人權峰會的支持，感謝全球關注中國的侵犯人權行為，”坎特Freedom 說。 “我希望這能鼓勵其他運動員為正確的事情挺身而出。”

土耳其裔的坎特在NBA征戰11年，去年11月入籍美國時改姓為“自由”（Freedom）。他近來直言不諱地談論人權，並在社群媒體上批評中國對待維吾爾族的方式。他針對西藏、台灣及香港的發言也引起關注，還曾呼籲抵制2022北京冬季奧運。

在本月10日NBA交易大限前，波士頓凱爾特人隊用坎特、施洛德（Dennis Schroder）、費爾南多（Bruno Fernando）3名球員，交換休士頓火箭的塞伊斯（Daniel Theis）。交換後，火箭隊隨即宣布放棄坎特，讓他成為自由球員。

《大西洋月刊》文章提到，當天有30名諾貝爾獎得主發表公開信，呼籲凱爾特人與坎特一起站在“歷史對的那邊”；”不要放棄他這名球員“。

坎特23日還感謝達賴喇嘛對他的支持和友誼❤️； 並寫道：”世界不屬於領導者，世界屬於全人類“。