官方記錄董志民“未婚”　董集村鐵桶陣布防

引起中國全民關注的“鐵鏈女”案續有新進展。調查組最新通報指地方官員在當事人結婚證上寫錯資料。同時，有網民從政府資料中發現，董志民婚姻狀況顯示“未婚”。事件疑點重重，內媒湖南廣電記者日前驅車前往董集村，被以“疫情防控”為由禁止進村，被阻攔的視頻及發視頻賬號均遭刪除。有網民嘆，“董集村竟然比俄烏前線還難進？”

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豐縣檔案：鐵鏈女“丈夫”董志民婚姻狀況為“未婚”

有網民從豐縣有關部門獲得的資料顯示，“鐵鏈女”的“丈夫”董志民婚姻狀況為“未婚”。官方早前通報指民政部辦理結婚。董志民結婚證曝光後更多疑點曝光，令事件進一步引起全民關注，官方高度緊張，更約談大批網民以了解消息曝光源頭。現時官方又再改口風。江蘇省調查組最新的通報稱，辦理結婚證的村官和鎮民政事務官員錯寫了楊某俠的姓名等資料。

董集村關卡被形容為二戰時的“馬奇諾防線”

另外，湖南廣播電視台新媒體平台“風芒”記者早前驅車前往豐縣董集村，在進入董集村南面村口時，被村口的防疫卡點攔下。無奈，記者只好試著繞道山東魚台縣距離董集村最近的北口進入村子，但同樣被村口卡點截停，理由還是“防疫”。原來通往該村的所有路口都有關卡，說是“疫情防控”，記者即使拍了被阻攔的視頻也被刪除，就連發視頻的微博帳號也遭刪除。

對於官方人員全力以赴阻撓國內記者進入董集村，太原獨立學者丁先生表示，“鐵鏈女”表面看來是社會事件，但問題背後是深層次的制度問題，一黨專政下官場黑暗腐敗，而當問題曝光後，官方第一時間想到是要控制輿論。

丁先生說：最大的問題是制度造成的問題，現在發生的“鐵鏈女”事情並非存在一、兩天，它不是一個偶然事件，甚至發現當地類似案件還有很多個，之所以能夠長期存在，我相信當地的大小官員一定參與其中。

丁先生認為，由於地方官員涉及此案，中共政權害怕“破壞黨的形象”，所以千方百計捂住此事不讓公開真相。

丁先生說：如果要調查的話，不僅僅要查人販子，不僅僅是查董志民收買婦女的問題，一定有要查當地官員是否參與其中，如果揭發出來（官員參與）就會影響黨的形象，形象被破壞等等，太多的問題會被暴露。禁不起質疑怎麽辦？

近期烏克蘭局勢緊張，全球密切關注，包括中國央視也派員從前線發回現場直擊報道，相較之下，董集村的防布可謂滴水不漏。網名“馮斯托洛夫司機”22日發表網絡文章嘲諷道，俄烏前線劍拔弩張，戰鬥一觸即發，（央視）總台記者都進去了。雖然是遭遇了嚴重的堵車，還有“石竹”122毫米自行榴彈炮虎視眈眈，總台記者還是從前線傳發來了實時報道。文章稱，一個小小的董集村，竟然成了“馬奇諾防線”。