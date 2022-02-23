鐵鏈女

官方記錄董志民“未婚”　董集村鐵桶陣布防

發表時間：

Trois personnes, dont son mari, ont été arrêtées après la découverte d’une femme enchaînée par le cou dans l’Est de la Chine.
Trois personnes, dont son mari, ont été arrêtées après la découverte d’une femme enchaînée par le cou dans l’Est de la Chine. © CAPTURE D'ÉCRAN
作者： 法廣
7 分鐘

引起中國全民關注的“鐵鏈女”案續有新進展。調查組最新通報指地方官員在當事人結婚證上寫錯資料。同時，有網民從政府資料中發現，董志民婚姻狀況顯示“未婚”。事件疑點重重，內媒湖南廣電記者日前驅車前往董集村，被以“疫情防控”為由禁止進村，被阻攔的視頻及發視頻賬號均遭刪除。有網民嘆，“董集村竟然比俄烏前線還難進？”

廣告

豐縣檔案：鐵鏈女“丈夫”董志民婚姻狀況為“未婚”

 

有網民從豐縣有關部門獲得的資料顯示，“鐵鏈女”的“丈夫”董志民婚姻狀況為“未婚”。官方早前通報指民政部辦理結婚。董志民結婚證曝光後更多疑點曝光，令事件進一步引起全民關注，官方高度緊張，更約談大批網民以了解消息曝光源頭。現時官方又再改口風。江蘇省調查組最新的通報稱，辦理結婚證的村官和鎮民政事務官員錯寫了楊某俠的姓名等資料。

董集村關卡被形容為二戰時的“馬奇諾防線”

另外，湖南廣播電視台新媒體平台“風芒”記者早前驅車前往豐縣董集村，在進入董集村南面村口時，被村口的防疫卡點攔下。無奈，記者只好試著繞道山東魚台縣距離董集村最近的北口進入村子，但同樣被村口卡點截停，理由還是“防疫”。原來通往該村的所有路口都有關卡，說是“疫情防控”，記者即使拍了被阻攔的視頻也被刪除，就連發視頻的微博帳號也遭刪除。

對於官方人員全力以赴阻撓國內記者進入董集村，太原獨立學者丁先生表示，“鐵鏈女”表面看來是社會事件，但問題背後是深層次的制度問題，一黨專政下官場黑暗腐敗，而當問題曝光後，官方第一時間想到是要控制輿論。

丁先生說：最大的問題是制度造成的問題，現在發生的“鐵鏈女”事情並非存在一、兩天，它不是一個偶然事件，甚至發現當地類似案件還有很多個，之所以能夠長期存在，我相信當地的大小官員一定參與其中。

丁先生認為，由於地方官員涉及此案，中共政權害怕“破壞黨的形象”，所以千方百計捂住此事不讓公開真相。

丁先生說：如果要調查的話，不僅僅要查人販子，不僅僅是查董志民收買婦女的問題，一定有要查當地官員是否參與其中，如果揭發出來（官員參與）就會影響黨的形象，形象被破壞等等，太多的問題會被暴露。禁不起質疑怎麽辦？

近期烏克蘭局勢緊張，全球密切關注，包括中國央視也派員從前線發回現場直擊報道，相較之下，董集村的防布可謂滴水不漏。網名“馮斯托洛夫司機”22日發表網絡文章嘲諷道，俄烏前線劍拔弩張，戰鬥一觸即發，（央視）總台記者都進去了。雖然是遭遇了嚴重的堵車，還有“石竹”122毫米自行榴彈炮虎視眈眈，總台記者還是從前線傳發來了實時報道。文章稱，一個小小的董集村，竟然成了“馬奇諾防線”。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw