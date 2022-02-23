日本首相岸田文雄宣布對俄羅斯的制裁措施

日本時間2月23日，日本首相岸田文雄在首相官邸舉行記者會，宣布了日本對俄羅斯的制裁措施。

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岸田首相指出：22日，俄羅斯採取了一系列行動，包括批准屬於烏克蘭的所謂兩個共和國的條約，以及聯邦委員會決定在其領土以外使用軍隊等。 這些行徑明顯侵犯烏克蘭主權和領土完整，違反國際法，再次強烈譴責。 我們敦促俄羅斯重新回到努力通過外交途徑打開局面的路線上來。 此前，我收到了一個政府相關部門負責人的報告，內容是關於形勢的轉變和各國的應對措施。 局勢變得更加緊張，我們將繼續密切關注。

此外，從與國際社會協調處理這一問題的角度出發，日本決定採取以下制裁措施： 一是暫停所謂兩個共和國官員的簽證發行並凍結其在日本的資產；二是對所謂的兩個共和國實行進出口禁令；三是對於俄羅斯政府新發行的主權債券，在日本禁止發行和流通。 今後，我們將決定這些措施的細節，並發出指示迅速進入必要的程序。

當被問及關於如果俄羅斯採取軍事入侵等行動時的措施時岸田首相指出：

關於未來的趨勢，我們知道有各種無法預測的可能性，因此，如果未來形勢惡化，我們認識到必須與包括七國集團在內的國際社會合作，及時考慮採取進一步措施。 無論如何，基本的立場是確認局勢將如何發生具體的變化，並在與美國和歐洲進行溝通及交換信息的同時繼續日本的應對措施，這是我們的基本立場。

在應對烏克蘭問題上，2014年俄羅斯於該年3月18日佔領國際承認為烏克蘭領土的克里米亞，日本政府2014年曾進行凍結親俄派幹部的日本國內資產，輿論認為那時是效果不充分的制裁。此舉有避免波及北方四島談判的意圖，只是擺擺樣子而已，不知在這次烏克蘭危機中，日本是否會採取更加嚴厲的制裁措施。