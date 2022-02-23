港府撥1700億元抗逆兼提振經濟 料今年GDP介乎2%至3.5%

面對疫情不斷加劇的香港，財政司長陳茂波表示，會在新一個財政年度撥備1700億港元(下同，摺合約192億歐元)作為抗疫紓困及為下行的經濟提供支撐，估計可為本地經濟提供約三個百分點的提振作用。經推動後，預料香港全年實質經濟增長(GDP)會介乎2%至3.5%。

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財政司長陳茂波今(23日)以視像形式向立法會議員宣讀他任內最後一份財政預算案，這名有被政圈指為可能競逐下任特首的財金官員，在這分涵蓋本年4月至明年3月的預算案中可說大灑金錢，包括每名市民將獲派1萬元消費劵，金額較去年增加一倍，預料有660萬人受惠；寬減本財政年度利得稅1萬元，預計15.1萬家企業受惠；減免差餉，最高5000元。支持企業方面，港府將延長「中小企融資擔保計畫」一年至明年6月底，貸款額亦提高至900萬元；另外又會減免多項政府費用。

上述紓緩市民因疫情而受困的支出，包含在1700億元逆周期措施的總承擔額內，直接用於防疫抗疫撥款將達540億元，逾半可能用於全民強檢，包括耗資220億元採購快速測試劑及相關配套服務、花費60億元增購疫苗，以及向各有關部門增撥合共近70億元作為購買防疫抗疫物資和服務和落實相關措施等。

陳茂波指出，過去一個多月，變種病毒來襲，形勢急速逆轉，對很多市民的生活和工作、中小企的經營造成沉重打擊，削弱了民眾對前景的信心，快速穩控疫情，既關乎市民健康，亦是穩住信心及經濟的關鍵，只要最近一波疫情能逐步受控，往後繼續維持「動態清零」，將為香港與中國內地恢復有序「通關」創造條件，從而為經濟注入更大的動力。

他估計，綜合內外最新形勢和財政措施的提振作用，預測香港經濟在今年下半年會有較好表現，全年經濟增長將介乎2%至3.5%。中期而言，受惠於中國經濟持續穩步向前，他預料香港經濟在疫後會有「追趕式增長」，在2023至26年間的年均增長會達到3%，稍高於疫情大流行前十年的年均增長2.8%。

有關GDP預測高於評級機構惠譽認為香港今年經濟增長只有1.5%的預測，但低於香港大學於1月4日的預測，港大預料，香港今年GDP將介乎2.8%至3.8%，當時，第五波疫情未算嚴重。

通脹方面，陳茂波預料，外圍通脹高企將會持續，而本地成本壓力亦會隨着經濟復蘇而上升，預測今年整體通脹率為2.1%，通脹壓力屬於溫和。中期而言，即在未來五年，基本通脹率預計平均為2.5%。