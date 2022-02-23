瑞信銀外泄數據顯示宋楚瑜曾存款1367萬瑞士法郎遭宋否認

瑞士信貸銀行日前遭跨國調查指控數十年來幫客戶洗錢，意外揭露曾任國民黨秘書長的宋楚瑜曾在該行開立個人帳戶，存款最高金額曾達1367萬多瑞士法郎。民進黨台北市議員擬參選人趙怡翔表示，宋楚瑜應向國人交代存款的來由及去向；宋楚瑜則表示，這是選舉炒作，再有抹黑，他就要提告。

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一個叫做「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）的國際組織網站報導，根據外泄的帳戶資料，宋楚瑜個人帳戶開立時間從1993到2010年，存款最高金額為1367萬7418瑞士法郎。

這個網站還列出所謂「重要事件」提到，國民黨曾控告宋楚瑜侵佔數百萬元黨款，但此案獲檢方不起訴處分。宋楚瑜也曾被法國前外長杜馬指控與「拉法葉傭金案」有關。網站說，1991年拉法葉軍購案簽約時，宋楚瑜擔任國民黨秘書長，但網站也說，宋楚瑜否認有任何不法，司法也查無實證。

這個外國網站的相關報導是由準備參選台北市議員的台灣駐美代表處前政治組組長趙怡翔翻譯成中文之後，發布在個人臉書，引起台灣媒體注意。趙怡翔是民進黨新一代政治人物，曾任外交部長吳釗燮辦公室主任。

他說，宋楚瑜長期擔任公職或黨職，很難想象他如何透過正當手段累積巨額款項。要求宋楚瑜應向國人交代存款的由來及去向。

親民黨主席宋楚瑜則表示，他從政以來包括在國民黨和省政府期間，從未參與任何拉法葉艦購買的會議或交涉，怎會有所謂的莫名其妙的傭金。

他說，既然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉案，政府有責任把誰拿了這個錢，到底怎麼發生此事，持續查清楚，給社會一個交代。

媒體追問他到底有沒有在瑞士信貸銀行開賬戶，是否曾有1367萬多瑞士法郎的存款等，原本正要上車的宋楚瑜說，連這件事情都沒有，怎麼會有這個東西？就是因為藍白合，所以把他給扯進去了。

「組織犯罪與貪腐舉報計畫」國際組織網站透露，這次瑞士信貸銀行數據外泄案，是內部揭弊者將1940年代到2010年代，瑞士信貸銀行3萬7千筆個人或公司帳戶資料，泄露給「南德日報」，這家德國媒體再將數據提供給該組織，及美國紐約時報、英國衛報、法國世界報等46家新聞機構。