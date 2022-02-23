美國在台協會駁斥新華社‘美國反台獨’的報道：美國對台政策沒有改變

美國在台協會（AIT）23日批駁新華社關於“美國反對台獨”的報道，指出，美國對台政策沒有變化，並再度敦促北京停止對台灣施壓。

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美國國務卿布林肯21日與中國國務委員兼外交部長王毅通話，美國國務院和中國外交部的正式聲明中，僅提到美中外長討論北韓與烏克蘭議題。但新華社報導稱，布林肯對王毅說“美方反對台獨”，對此，AIT發言人發表聲明表示：美國對台政策沒有變化，美國對台灣的支持堅若磐石，致力於台海和平與穩定。AIT指出：美方信守基於台灣關係法、美中三公報、六項保證的“一中政策”，也將遵守法案給予的承諾，持續支持台灣的自我防衛，並持續反對任何片面改變台海現狀的行為，敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓。

自1972年美中籤定上海公報以來，歷任美國政府皆奉行長期一貫的“一個中國”政策，偶有官員脫口表示反對台獨，美國政府都會立刻澄清。

這並非新華社第一次報導美國高層“反對台獨”，2016年9月，時任美國總統奧巴馬在中國杭州會晤習近平時，新華社報導奧巴馬說“反對台獨”，引發爭議，白宮當時以不透露私下談話內容回應，且強調，美國的立場長期且一貫，沒有改變。