英美加9國「4.20」前續停飛港 防疫限聚措施同期延長 儼如半封城

由於香港感染武漢肺炎人數仍在三日翻倍的上升期，疫情高峰期料在下月才會到臨，港府決定，把現時實行的社交距離措施，一次性延長至4月20日；同期，禁止航班從英美加九國來往香港的措施亦會延長。另外，中小學又會提早於3月「放暑假」，當局更考慮進一步收緊社交距離措施，令香港可能出現半禁足的情況。有關情況將有利港府3月實施全民強制檢測。

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因當地疫情嚴重而被禁止航班從該等國家飛往香港的熔斷機制，現在澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國及美國等九國實施，原訂3月4日結束，但行政長官林鄭月娥昨(22日)晚公布，禁飛措施將延長至4月20日，而曾在上述國家停留超過兩小時的人士亦不可登機，意味符合其他入境條件人士須先轉往其他地方、滿足當地和香港對當地的防疫要求才可回港，這不單令商界投訴，甚至港人亦被迫繼續滯留在外。

去年底回加拿大探望女兒的藝人毛舜筠日前在網上節目大吐苦水，指原訂1月4日回港拍新戲，但因熔斷機制而四度更改行程，但至今仍未能回港，形容回港是「惡夢級」的難，自嘲聽到特首說香港居民亦不準回港，感覺像「系你做錯事唔准回家。」

此外，香港過往一直是每十四天檢視一次社交距離措施，但特首林鄭月娥昨直接宣布，將措施延至4月20日。當中包括二人限聚令、私人場所禁兩戶以上跨家庭聚會、禁食肆晚市堂食，健身中心和美容院等十多個表列處所須停業，包括兩周前新被納入表列處所的宗教設施和理髮店，亦要關閉兩個月。

林鄭月娥又補充，食物及衛生局正研究收緊所有食肆午市堂食，由四人一枱收緊至兩人一枱，以及收緊戶外豁免戴口罩，意味在郊野公園範圍和戶外進行劇烈運動豁免佩戴口罩的安排可能受影響。

另外，一般在7、8月才開始的暑假，林鄭月娥表示會提前，現時進行網課的幼兒園和中小學，3月初須全面暫停，讓港府可利用校舍作為全民強檢的檢測站，亦可用作隔離、接種疫苗中心等。她續稱，學校最快在4月下旬的復活節假後恢復教學，視乎疫情讓小學面授。