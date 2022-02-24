俄羅斯向烏克蘭開戰：中國有新表態

中國/俄羅斯/烏克蘭

就俄羅斯對烏克蘭東部的軍事行動，中國外交部華春瑩周四表示，“烏克蘭局勢發展到今天是我們不願意看到的”，中方正密切關注最新事態，呼籲各方保持克制，避免局勢失控。她並指出，要基於事實來判斷，不認同西方媒體稱之為俄“入侵”。華春瑩還說，美方暗示俄羅斯有中國背後支持；但俄羅斯是基於自身判斷和他們國家的利益，自主制定並實施自己的外交和戰略。華春瑩提醒，“中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國”。

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據路透社今天報道稱，中國呼籲各方保持克制避免俄烏局勢失控，不認同西方媒體稱之為俄“入侵”。就俄羅斯對烏克蘭東部的軍事行動，中國外交部華春瑩周四在外交部例行發布會上稱，烏克蘭問題有非常複雜的歷史背景，希望各方做出共同努力，給和平一個機會，通過對話協商和談判能夠儘快把局勢緩和下來，不要使局勢進一步升級。

華春瑩說，中國不會像美國那樣向任何一方提供武器。華春瑩說，“從來武器不能解決所有的問題，所以不能火上澆油、而是應該想如何把火撲滅...局勢失控了對大家都不好，希望各方都能來做一些勸和的事情。”

據華春瑩稱，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，俄羅斯作為一個獨立自主的大國，完全可以基於自身判斷和國家利益、獨立自主的制定並且實施自己的外交和戰略，不需要中方或者其它國家給它提供武器。“做任何事情前恐怕不需要徵求別人的意見。”

針對俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動令全球能源形勢緊張，中國是否會釋放戰略儲備，華春瑩表示，各國應避免地區局勢緊張影響全球能源安全，只有當局勢穩定下來才能防範溢出效應。她並稱，真正負責任的國家，都應該採取負責任的行為共同來維護全球的能源安全，維護全球供應鏈產業鏈安全穩定。

路透社說，俄羅斯總統普京周四授權在烏克蘭東部展開軍事行動，這可能是俄羅斯要求北約(NATO)停止東擴而在歐洲開戰的開端。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯對烏克蘭的基礎設施和邊防部隊實施了導彈襲擊，許多城市都聽到了爆炸聲。

據中央社今天引述環球網消息，中國外交部今天例行記者會上，有媒體詢問：美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）就烏克蘭問題表示，中國應該尊重國家主權和領土完整原則；中方有義務敦促俄羅斯在烏克蘭問題上讓步，但中俄關係發展方向令人擔憂；中俄聯合聲明表明，中國試圖利用對俄羅斯的影響，來達成兩國創造“世界秩序”的目的，中方如何評論。

華春瑩回應，美方暗示俄羅斯有中國背後支持，“相信俄方會很高興聽到這種說法”。她說，俄羅斯是安理會常任理事國，是獨立自主的大國，俄方完全基於自身的判斷和他們國家的利益，決定自主制定並且實施自己的外交和戰略。華春瑩並強調，中俄關係建立“不結盟、不對抗、不針對第三方”的基礎上，對於那種非友即敵的冷戰思維和“拼湊所謂的同盟”、小圈子的做法，中方不感興趣也不會效仿。

據華春瑩聲稱，“關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做”，並指美國和其盟友在涉疆、涉港、涉台問題上“肆意干涉中國內政”，華春瑩說，“中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國”。