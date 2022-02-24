烏克蘭戰事 中國準備包機撤僑

準備包機撤僑

中國駐烏克蘭大使館當地時間25日在官網上宣布，為因應烏克蘭局勢惡化，中國準備以包機的方式分批撤僑，中國的撤僑行動，也開放持香港、澳門特區護照以及台胞證的人士登記

中國駐烏克蘭大使館當地時間25日在官網上宣布，為因應烏克蘭局勢惡化，中國準備以包機的方式分批撤僑，中國的撤僑行動，也開放持香港、澳門特區護照以及台胞證的人士登記。

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根據央視新聞，在烏克蘭的中國公民約6000人，包括中資企業、留學生和華僑等。

而中國駐烏克蘭使館25日凌晨在官網公布《關於請擬自烏克蘭撤離中國公民進行登記的緊急通知》，開放包括持有台胞證的人員登記搭乘包機撤離，登記截止時間為烏克蘭當地2月27日（周日）晚12點。

中國駐烏克蘭大使館表示，烏克蘭國內局勢急劇惡化，在烏中國公民和中資企業目前處於較高安全風險。為準備分批包機接返有關事宜，開始人員登記。搭乘包機是根據自願原則，包機派出時間根據飛行安全情況確定。

除中國護照持有者，包括香港特區護照、澳門特區護照、台胞證，或無護照人員持有中國國內身份證，都可參加登記。