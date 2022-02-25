口袋罪：呼籲市民不接種疫苗 兩女子被國安控以煽動罪

香港/防疫

雖然針對武漢肺炎的疫苗接種(俗稱打針)在港並非法定責任，但在網上批評港府的相關政策或呼籲市民不打針竟被指為煽動罪證之一，香港警隊國家安全處今(25日)早起訴兩名女子，指她們涉嫌「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，並在西九龍裁判法院提堂。這是繼歌手袁文安之後，第二批因批評或反對接種疫苗而被控以煽動罪的港人。

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根據控罪，國安處指兩名年齡分別是21歲姓侯和24歲姓林女子，涉嫌在2020年10月至今，在社交平台發布多篇具煽動性帖文，包括煽惑他人違反防疫規例，昨日在旺角一間飲品店及她們的住所採取搜捕行動，其間撿取一批被指煽動仇恨及煽惑他人違反防疫規例的宣傳海報及相關電子通訊工具。據了解，被捕人是被指政治立場偏向民主的「黃店」：外賣茶店《初凝．芝茶》的兩名負責人。二人經通宵扣查後，今早正式提控。

本台記者今早曾嘗試瀏覽該店臉書，發現已被封鎖，不能進入。根據其他傳媒報道，該店曾在臉書發帖，指稱「世界各地已經解除防疫機制，呼籲市民不用打針，因為乜針都預防唔到」，並質疑港府大費周章地「谷針」，是要「推健康碼監察市民私隱……推惡法防遊行……報復香港人」。另外，亦有報道引述消息人士稱，帖文亦呼籲市民拒用「安心出行」上載或出示疫苗接種紀錄、不要接受病毒檢測等。

律師熊運信早前接受《明報》訪問時指出，除非法例強制市民接種疫苗，屆時鼓勵市民不去打針就可能構成煽動意圖，即煽動他人違法，現時在網上呼籲市民不要打針，道德上有問題，但法理上是否構成非法行為則有保留。

根據法例，一經定罪，作出具煽動意圖作為的罪行可被判處監禁兩年。

煽動罪被指定義太廣泛，易被濫用作打壓言論自由，香港記者協會在上世紀九十年代已要求港府修訂，未能成功，但港府亦絕少引用此條例，近一年多以來則頻繁使用。翻查公開資料，港府至今以煽動罪拘捕至少34人，包括新聞工作者、工會或社運人士，以致普通市民，他們大部分已被檢控，絕大部分不準獲取保候審，最近一宗是歌手阮民安，警方於上周三（16日）將他控以煽動及洗黑錢罪，國安處高級警司李桂華在之前一日拘捕他時曾指出，阮在社交媒體嘲笑因公殉職的警員，並在最新一波疫情期間與政府唱反調，宣揚打針不安全。法庭拒絕讓他保釋，押後4月14日再訊。