台灣譴責俄羅斯侵烏宣布將參與經濟制裁

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針對俄羅斯出兵烏克蘭，台灣總統府今天發表聲明，譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害；並宣布，台灣也將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

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台灣總統府發言人張惇涵在聲明中表示，嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對區域及全球和平穩定的破壞。呼籲各方恢復和平對話，理性解決爭端。台灣作為國際社會的一員，對於有助於和平解決爭議的努力，都願意參與。

台灣總統府還說，基於共享民主、人權、法治等普世價值，台灣也將與全球民主夥伴密切合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

台灣外交部則展開緊急撤僑行動，台灣駐俄羅斯代表處昨晚已安排一輛撤僑巴士，從烏克蘭首都基輔啟程，載運有意願撤離的僑胞到西邊城市利維夫市（Lviv），預計陸續載運18名台灣人撤離。

台灣外交部也發表強硬聲明，嚴厲譴責俄羅斯違反「聯合國憲章」發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土，批評俄羅斯不僅破壞區域及全球和平與穩定，也是對以規則為基礎的國際秩序，以及維護保障各國主權與領土完整的國際法體系，構成最嚴峻的威脅及挑戰。

台灣外交部再度呼籲尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見。

至於制裁方式，台灣經濟部長王美花表示，在現有貿易中就可以按照瓦聖納協議（The Wassenaar Arrangement）規定，對於相關出口作嚴厲審查，至於其他制裁，經濟部會與盟友共同協調，確認進一步措施，很快會有共同作為。

台灣總統蔡英文今天出席一項動土典禮時，也譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害。她說，台灣作為國際社會的一員，願參與有助於解決和平爭議的努力，也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

她也鼓舞台灣民心士氣說，台灣局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同，台灣不僅有台灣海峽天險及地緣戰略地位，國軍防衛本土的意志和戰力也不斷提升，國家對區域安全的關注及投入，有信心維護台灣安全。