普京嗜血 柴可夫斯基受累

俄羅斯侵烏

2022 年 2 月 25 日，烏克蘭首都基輔市遭到俄羅斯火箭彈襲擊後，納塔利·塞夫留科娃在她家被炸爛的樓前哭泣。

普京下令侵略烏克蘭，坦克大炮，直逼基輔，在全球激起公憤。除了歐美初步啟動系列經濟制裁，包括凍結普京及其外長拉夫羅夫的資產等。但是歐美領袖正面臨著要求對俄羅斯進行“最大制裁”的極大壓力：把俄羅斯從國際資金清算系統Swift開除出去。與此同時，體育、文化領域的制裁也接踵而來。

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開除出歐洲歌唱大賽

歐洲歌唱大賽Eurovision每年舉行一次，歐洲廣播電視聯盟UER周五宣布，經與所有成員商榷，為了不至於玷污這一歐洲極受人喜愛的歌唱大賽的名聲，俄羅斯將不被允許參加今年的年度大賽。俄羅斯曾於2008年贏得第一名，由歌手Dima Bilan用英語演唱，歌名“Believe”。

而烏克蘭歌手曾於2004、2016兩次獲得冠軍。2016年贏得大獎的歌曲“1944”，在俄羅斯入侵烏克蘭的今天似有特別的意義。歌詞大意是：“當外國人突如其來，他們闖進你的家，他們把你們全都殺死，他們對你說，我們不是罪犯，我們不是罪犯”。

柴可夫斯基受累

克羅地亞首都薩格勒布交響樂團臨時取消了本應在2月25日晚演奏的兩部柴可夫斯基的作品。樂團指揮MIrko Boch表示，烏克蘭正在遭遇世人難以想象的苦難，我們以此微小的行動，表達我們與烏克蘭人民的團結。

樂團指揮表示，“我們在排練的時候非常悲傷，我們感受到幾位烏克蘭音樂家難以抑制的悲情，我們決定改換節目。”

“我們是藝術家，我們能夠與惡魔鬥爭的只有音樂。”

薩格勒布國家劇院也宣布，取消定於3月6日演出的『俄羅斯小夜曲』專場。

在紐約，卡內基音樂廳取消親普京的著名俄裔指揮捷傑耶夫和鋼琴家馬祖耶夫周末的演出。

體育制裁剛開始

全球體育界周五發出多項針對俄羅斯的制裁，歐足聯決定，取消5月28日在普京發跡的聖彼得堡舉辦的本賽季歐冠聯賽決賽，這一足球盛事將移至法國巴黎舉行。

國際汽車運動聯合會（FIA）宣布，取消原定於9月份在索契舉辦的號稱“世界三大體育盛事”的世界一級方程式大獎賽。

國際象棋聯合會（Fide）周五宣布，在俄羅斯入侵烏克蘭後，國際象棋奧運會這一最負盛名的國家選拔賽將不會在莫斯科舉行。

國際奧委會要求制裁俄羅斯

星期五，國際奧委會敦促所有國際體育聯合會在莫斯科入侵烏克蘭後取消或重新安排在俄羅斯或白俄羅斯的任何活動計畫。

經合組織對俄關閉大門

總部位於巴黎的經合組織OCDE2月25日宣布，正式中斷已於2014年推遲的俄羅斯申請加入經合組織進程。