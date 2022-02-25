法國宣布將在愛沙尼亞部署幻影2000-5戰機加強北約部署

法國/北約/烏克蘭危機/俄羅斯

法國周五宣布，將在愛沙尼亞部署4架幻影2000-5戰機，以加強北約的部署；北約也已經啟動防禦計畫，應對一系列突發事件並確保北約領土安全。北約領導人峰會發表聲明，呼籲俄羅斯立即停火。北約稱將繼續向烏克蘭提供政治與實質支持。

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法新社消息，法國周五晚間宣布，除了在愛沙尼亞部署4架幻影2000-5型戰機外，自周四以來，法國的戰機巡邏隊一直在參與北約防務，以確保在波蘭上空執行防禦任務。

另外，北約周五並表示，正在東部部署額外武力，確保盟國安全。美國總統拜登周五齣席北約領導人峰會，會後聲明嚴正譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，呼籲俄羅斯立即停止軍事攻擊，並要俄羅斯對此負起全部責任。。

拜登周五齣席北約組織成員領袖峰會，討論俄羅斯入侵烏克蘭情勢。

會後聲明以最強烈措辭譴責俄羅斯在白俄羅斯的支持下全面入侵烏克蘭，呼籲俄羅斯立即停止軍事攻擊，從烏克蘭撤出所有部隊。聲明指出，這次對烏克蘭這個獨立、和平、民主國家有計畫的攻擊是"野蠻而無理的行為"。

北約領導人對俄羅斯行動造成的悲慘生命損失、巨大人類苦難與破壞表示遺憾，"歐洲大陸和平的根本被撼動"，世界將會要求俄羅斯與白俄羅斯對其行為負責，"任何人都不應該被俄羅斯政府的一連串謊言所愚弄"。

領袖聲明指出，俄羅斯必須對這場衝突負起全部責任，俄羅斯拒絕北約與盟國一再提供的外交對話途徑。俄羅斯總統普京攻擊烏克蘭的決定是可恥的戰略錯誤，俄羅斯將為此在未來數年內，在經濟與政治方面付出沉重代價。

聲明指出，將繼續向烏克蘭提供政治與實質支持，也重申堅定支持烏克蘭的獨立、主權與領土完整，"這一原則立場永遠不變"。

北約領袖並誓言，將繼續採取一切必要措施確保所有盟國安全與防禦，並在北約東部部署防禦性陸地與空中軍力，並在整個北約地區部署海上武力。北約也已經啟動防禦計畫，應對一系列突發事件並確保北約領土安全。

北約已在聯盟東部地區進行大量額外防禦性部署，並將進行所有必要部署，以確保北約現在與未來都具有強大和可信的威嚇與防禦能力。不過聲明也強調，這些措施是"預防性、對稱性且非升級的"。