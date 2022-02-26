俄烏交戰之際中方宣布明起南海軍演美艦今通過台海北駛

台海

俄羅斯與烏克蘭戰事緊張之際，中國解放軍也很巧合地宣布，明天(27日)起將在南海舉行軍事演習；與此同時，美國海軍一艘驅逐艦今天在澎湖南方被發現，正在通過台灣海峽，台灣國防部今天證實了美國驅逐艦通過台海的消息。

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軍事網站「南海戰略局勢感知計畫」今天上午10點多在推特貼文指出，美國海軍一艘驅逐艦拉爾夫約翰遜號，在澎湖南方的台灣海峽，疑似由「北往南」通過台海，同時台灣最南端的鵝鑾鼻外海也出現美國海軍EP-3E電子偵察機。

對於這項報導，台灣國防部今天中午證實，確實有一艘美國驅逐艦航行經過台灣海峽，不過國防部說，這艘驅逐艦是「由南向北」行駛。國防部並表示，這艘驅逐艦在通過台灣海峽往北行駛期間，國軍全程掌握周邊海空域相關動態，狀況都正常。

另外，中國海南海事局昨天晚間發布航行警告，明天起(27日)起將一連三天在南海舉行軍事訓練，並畫定區域，每天11點到下午點3點，禁止船隻進入演習區域。就在這個時候，傳出美國軍艦通過台灣海峽，格外引起關注。

台灣國防部昨天曾表示，因應近日的俄烏軍情發展，國軍持續監控台海周邊的軍事動態，加強聯合情監偵作為，保持高度警戒，積極強化戰備整備，以因應各項可能的突髮狀況。

俄羅斯前天向烏克蘭開戰後，台灣的烏克蘭人心繫家鄉，在社群軟件發起聲援行動，昨天和今天串聯聚集在「莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處」大門前表達訴求。

昨天下午4點在台北街頭有烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、立陶宛等國的民眾，手舉各式標語，表達反戰訴求，甚至有人高舉「俄羅斯滾出烏克蘭」的標語，齊聲高喊「要和平不要戰爭」的口號。

活動主辦人之一，來自烏克蘭的亞歷克斯指出，俄烏戰爭發生第一天，他獨自拿着國旗站在街頭三小時，並將照片上傳社群軟件，消息傳開吸引許多人前來聲援，讓他很開心，希望大家能關注烏克蘭，給予支持跟幫忙。