俄羅斯反戰力量正在組織起來

俄羅斯侵烏戰爭

2月21日，普京決定電視“直播”國家安全會議承認烏東親俄兩區獨立的場面，出席會議的高官個個唯唯諾諾，情報首長被普京呵斥的前言不搭後語，讓外人很懷疑俄羅斯還會存在着一股反戰的力量。24日，普京以制止對俄裔實施“種族滅絕”的名義下令入侵烏克蘭，俄羅斯官媒不停地模糊戰爭真相。

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2月26日，普京發動的侵略烏克蘭戰爭進入第三天，但法國世界報從莫斯科發來的報道說，你無法從俄羅斯電視台看到戰爭真相，今日俄羅斯電視台頂多以普京的口吻形容俄軍發起了“頓巴斯特別行動”，觀眾看到的基輔的畫面很魔幻，主持人指着畫面稱，一輛烏克蘭裝甲車碾軋了擋在路上的私家車，為什麼？對於拉開基輔保衛戰序幕的這一恐慌場面，沒有交代背景，沒有任何解釋。

然而，許多俄羅斯人並不甘願做傻子。反戰情緒已從醞釀到走上街頭，日漸規模，不過，對於今日俄羅斯國際通訊社和電視台主編瑪格麗特·西蒙尼揚而言，反戰者“他們根本不算俄羅斯人”，這位口口聲聲稱普京為“老闆”的女士一字一頓地表示：“如果你覺得做一個俄國人很羞恥，那你就不是俄國人!”

戰爭伊始，數以萬計的俄羅斯人走上街頭反戰，俄羅斯警方對應的手段如同鎮壓克里姆林宮的反對派，拘捕數千人，結果，反戰示威從街頭轉移到線上，而且越來越多的人加入，他們的聲音傳遍了世界。

烏克蘭國旗和淚眼汪汪的表情符號出現在個人資料圖片上。標誌詞 #HeTBo？（反對戰爭）周六在推特上成為熱門趨勢。

從周四開始，一些俄羅斯知名人物開始表達他們對戰爭的恐懼、無奈，要求立即在歐洲心臟地帶停止戰爭。受人喜愛的網紅Louri Doud的反戰視頻點贊的人很快爬上一百萬。俄羅斯商報記者Elena Tchernenko則因為發起反戰請願，被從拉夫羅夫領導的外交部記者會名單除名。

文化藝術界人士周六也發起反戰請願，聯署的演員、導演以及建築師超過兩千人，請願書直指普京發動侵略烏克蘭的行動不是“維和行動”，不是為了“拯救烏東地區的俄羅斯裔”，而是“動用武力”，是“侵略”。

眾多的醫生、護士在網上發表公開信，信中說：“無論採取什麼方式，以什麼樣的名義藉助致命武器，結果都是致命的。”

而一封發表在change.org網站上的反戰公開信目前已經徵集了75萬人聯署。

各種名人，甚至一些原本忠實於俄羅斯國營電視的常客，也在設法讓外界聽到他們自己的聲音。流行綜藝歌手Valeri Meladze在俄羅斯入侵烏克蘭第一天在 Instagram 發出：“我們必須阻止這一切！”

2021 年諾貝爾和平獎得主、獨立報紙《新報》(Novaja Gazeta)創始人德米特里·穆拉托夫（Dmitri Muratow）在一段網絡視頻中表達了自己的恥辱感：“我們正在經歷痛苦，我們的國家在普京命令下，開始了針對烏克蘭的戰爭。任何人都無法阻止戰爭，這就是為什麼，在我們的痛苦之上，更增添了一層恥辱。”

受克里姆林宮器重的負責保存二戰死者記憶的“不朽者軍團”的一群創始人，也發出呼籲，要求克里姆林宮主人“停火” ，停止“非人道的武力”。

由親近克里姆林宮的寡頭羅曼·阿布拉莫維奇創立的莫斯科車庫當代藝術博物館，周六宣布關閉，理由是拒絕“維持正常的幻覺”。

兩名周二參與投票承認烏東親俄羅斯分離份子控制地區獨立的俄共議員也稱，“我投票是為了和平，不是為了戰爭，更不是為了轟炸基輔。”

星期五，664名俄羅斯科學家及科學記者在法國 "世界報 "發表公開信，譴責普京對戰爭爆發負有全部責任。公開信寫道：俄軍攻擊烏克蘭，"已經註定了俄羅斯在國際舞台上的孤立和作為一個賤民國家的命運"。

烏克蘭總統澤連斯基周六發表講話，感謝俄羅斯名人和“成千上萬”譴責入侵的匿名的俄羅斯人，並呼籲他們逮捕那些“向全世界撒謊”的人。

不出意外，星俄羅斯總統普京將澤連斯基及其隨行人員描述為“吸毒者和納粹集團”。