歷史驚人地重演 普京算準了西方？

俄羅斯侵烏戰爭

俄羅斯入侵烏克蘭，美國和歐盟之前一直在大聲喊：“狼來了”，果然，狼來了。

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這場戰爭的結果以及普京最後的下場尚難以估測，值得質疑的是，西方為什麼眼睜睜看着歷史的一幕重演？

法國世界報專欄作家科夫曼驚異的是，俄羅斯入侵烏克蘭，採用的是多年前入侵格魯吉亞時同樣的手段，同樣的計謀，同樣的理由，這一切都是在一個前提下完成的，預設西方是被動的。上一次，俄羅斯得逞至今，這一次，俄羅斯再次用同樣的手段入侵近鄰。

費加羅報刊載的Laure Mandeville分析則認為，普京行事的方式，如同三十年前的米洛舍維奇。米洛舍維奇30年前是前南斯拉夫聯邦主席，他後來被國際法庭指控犯下戰爭罪、反人類罪以及種族滅絕罪，由塞爾維亞當局親自押送國際法庭審判，在審判的第五個年頭突發心肌梗塞，死於獄中。

30年前的米洛舍維奇發動戰爭援引的理由是“我們的兄弟正遭受危險”，這些“兄弟”位於塞爾維亞邊境之外。米洛舍維奇決定開戰，命令坦克和狙擊手突襲重新征服克羅地亞。30年以後，普京決定重寫歷史，採用了米洛舍維奇同樣的視角，指控“烏克蘭納粹集團”如同30年前米洛舍維奇指責“克羅地亞叛徒”。

2022年2月21號，普京為佔領烏克蘭精心上演電視“直播”，事後俄羅斯獨立媒體揭露，所謂直播是假的，一切都已提前錄製。但是，又有多少人記得，在這場被普京嚇得結結巴巴不知所雲的情報部長出席的國家安全會議上，與普京多年來上演聯合統治雙簧戲的前總統梅德韋傑夫志得意滿的一段話：

“我還記得，在2008年，當我們決定承認阿布哈茲和南奧塞梯獨立，拯救了數十萬人的生命。今天，危險更大，涉及到更多人的生命。我們也知道之後會發生什麼。我們了解會有什麼制裁，我們熟悉會有什麼壓力，但我們更知道如何應對。如果我們有耐心，他們會放過一切，重新會回過頭來與我們討論戰略安全與穩定。俄羅斯必須承認頓巴斯共和國。經驗證明，緊張將會消失。”

梅德韋傑夫甚至不屑命名“他們”是誰，因為克里姆林宮把歐洲人或者說西方人的行為舉止早已了如指掌：在他心目中，他們自然會憤怒，威脅，制裁，然後，去做別的事情吧。

歐洲人，特別是參加完北京2008奧運開幕式返回後立即投入調停的時任法國總統薩科齊的行動，在一定程度上預示了烏克蘭今日的一幕。當時行將結束任期的美國總統布什委託歐盟處理這一危機，而當時擔任歐盟輪值主席的也恰恰是法國。

今天重新回頭看格魯吉亞事件令人驚駭的是，普京剛剛在烏克蘭挑起危機的所有要素那時都已經到位，戰略手段，地緣政治框架，全已經寫好。

2003，2004，先是格魯吉亞爆發顏色革命，繼之以烏克蘭橙色革命，北約和歐盟正在納入前蘇聯衛星國。2007，在慕尼黑安全會議上，普京針對北約東擴發表非常挑釁性的講話。2008年4月，布什總統已準備好在布達佩斯特北約峰會宣布將正式接納格魯吉亞和烏克蘭加入北約，但是害怕惹怒莫斯科的薩科齊和默克爾齊聲反對。最後，歐美達成蹩腳的妥協：烏克蘭和格魯吉亞註定要成為北約成員，但沒有確定任何時間表，莫斯科從中窺出了腥味。

2008年，格魯吉亞兩州的分裂分子轟炸政府軍和一座小村莊，時任總統薩卡什維利落入陷阱，派遣增援部隊對付分裂武裝，莫斯科抓住時機，派遣4萬士兵，五天粉碎格魯吉亞政府軍，並作出向其首都挺近的洶洶態勢。

俄羅斯入侵格魯吉亞始於北京奧運會開幕式那天，薩科齊從北京返回後以歐盟輪值主席提議前往莫斯科調停，梅德韋傑夫回答很乾脆：“來吧”，並答應薩科齊調停期間停火，薩科齊與梅德韋傑夫以及普京達成了一個很不完善的協議，但阻止了俄羅斯部隊繼續挺進。

不過薩科齊2020年在其『暴風時刻』一書中形容其調停取得“巨大成功”，“普京遵守了諾言”，實則薩科齊忽略說明的是，僅僅幾天之後，俄羅斯宣布承認阿布哈茲和南奧塞梯獨立，並且一直佔領到今天。俄方的借口同樣是為了防止格魯吉亞針對俄羅斯人的“種族滅絕”，這恰恰是普京今天用來污衊烏克蘭的借口。