法國決定向烏克蘭提供更多軍事設備並加強對俄羅斯經濟制裁

法國/烏克蘭/美國/烏克蘭危機

法國決定向烏克蘭提供更多軍事防禦設備，對抗俄羅斯軍隊入侵；法國也將進一步加強對俄羅斯的經濟和金融制裁，"特別鎖定將俄羅斯排除在SWIFT金融交易系統之外"。美國國務卿布林肯向俄羅斯人民"喊話"稱，烏克蘭戰爭毫無意義。馬克龍周六與白俄羅斯總統盧卡申科通了話。

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法新社援引總統府愛麗舍宮周六晚間發布的消息，法國總統馬克龍周六召開國防委員會會議，決定向烏克蘭提供更多軍事防禦設備，以對抗俄羅斯軍隊的入侵。另外，法國將進一步加強對俄羅斯的經濟制裁，採取國家干預措施，凍結俄羅斯被制裁人士的金融資產。法國還將與歐洲及美國協調，將俄羅斯排除在SWIFT金融交易系統之外。

外交方面，馬克龍周六與白俄羅斯總統盧卡申科通電話。俄羅斯的盟友白俄羅斯總統府公告稱，雙方討論了白俄羅斯在烏克蘭衝突中的作用。

另據報道，美國國務卿布林肯周六以英文和俄文向俄羅斯人民"喊話"，指他們不該展開一場對付烏克蘭鄰邦的"毫無意義戰爭"。

布林肯以英文和俄文發推文，駁斥俄羅斯總統普京的說法，即北約組織向東擴張到前蘇聯集團國家，構成西方對俄羅斯的威脅。

布林肯寫道，"敬告俄羅斯人民，你們理應與每個地方的人民一樣，安全且有尊嚴地生活，沒有人尋求破壞那件事。"

布林肯說："你們不應該擁有一場與烏克蘭境內鄰居、朋友以及家庭發生的毫無意義戰爭。"布林肯表示："烏克蘭人民理應和平生活，如同你們一樣。"

布林肯此前宣布，美國將向烏克蘭提供總值3億5千萬美元的軍事援助，協助烏克蘭抵禦俄羅斯在烏克蘭境內進行的軍事行動。

布林肯在聲明中指出，根據總統拜登的指令，他授權國防部向烏克蘭提供致命式防禦武器方面的援助。

報道說這是美國繼去年，先後向烏克蘭追加總值6千萬美元及2億美元的兩批軍事援助之後，採取的進一步措施；自去年以來，美國向烏克蘭提供的軍事援助，總值超過10億美元。

烏克蘭希望美國可以提供"標槍"（Javelin）反坦克導彈和"刺針"（Stinger）防空導彈。

包括英美在內27個國家同意向烏克蘭提供更多軍備和醫療物資。