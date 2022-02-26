澤連斯基：烏克蘭部隊阻斷俄軍朝基輔推進 3500俄軍死傷

烏克蘭/俄羅斯/烏克蘭戰事

在俄羅斯入侵烏克蘭第三天，俄羅斯軍隊周六“全方位”擴大對烏克蘭的進攻，首都基輔發生了激烈的戰鬥。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭部隊已經中斷俄軍朝首都基輔的推進，也破壞俄國要推翻他的陰謀；澤連斯基顧問周六表示，自開戰以來已有3,500俄軍士兵死傷。據英國證實：目前大部分俄軍距基輔市中心仍30公里遠。

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法新社報道，俄羅斯軍隊周六接到命令，“全方位”擴大對烏克蘭的進攻。據西方多位消息人士稱，俄羅斯軍隊從北部、東部和南部深入烏克蘭復地，但遭到烏克蘭軍隊的頑強抵抗。俄軍迄今為止尚未完全控制任何烏克蘭城市。

法新社援引五角大樓一名高級官員周六表示，俄羅斯已出動集結在烏克蘭邊境"超過 50%”的兵力，但俄軍遭遇到烏克蘭軍隊的堅決抵抗。"俄軍沒有取得預想的結果"。

烏克蘭軍隊周六表示，烏軍摧毀了由五輛俄羅斯車輛組成的縱隊，其中包括一輛坦克。烏克蘭軍隊還報告稱，在首都西南30公里處，俄軍傘兵試圖降落，雙方發生激戰。另外基輔一棟高層住宅被導彈擊中，但莫斯科否認對這起事件負責。基輔地鐵已經停頓，充當居民的防空“避難所”。

據英國國防部周六表示，朝烏克蘭首都基輔進攻的俄軍，目前大部分距離基輔市中心約有30公里遠。英國駁斥俄方自稱已經佔領烏克蘭東南部重要城市梅利托波爾（Melitopol）的報導，稱烏克蘭軍隊仍在全國各地頑強抗敵。英國國防部在推特更新情資表示："俄軍持續朝基輔推進，多數部隊目前距離市中心約30公里遠。"

消息稱，"俄羅斯目前尚未取得烏克蘭的制空權，大幅限制了俄國空軍的戰力。俄軍的傷亡人數可能遠超過克里姆林宮所預料和公布的數字。"

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）此前在關於入侵烏克蘭的第3天戰報指出，俄軍已"全面佔領"梅利托波爾。

另據路透社援引烏克蘭總統澤連斯基顧問周六表示，自周四開戰以來，已有3,500俄羅斯士兵死傷。他表示，俄羅斯軍隊未能向首都基輔挺進。他說，"我們正在基輔周邊與俄軍作戰。敵軍目前並未前行"。

而烏克蘭總統澤倫斯基周六表示，烏克蘭部隊已經中斷俄羅斯朝首都基輔的推進，也破壞俄羅斯要推翻他的陰謀；澤連斯基並呼籲俄羅斯人對總統普京施壓，要求普京停止進攻烏克蘭。

澤連斯基在最新發布的演說影片中指責莫斯科試圖推翻他，並在烏克蘭建立一個傀儡政權。澤連斯基說，"我們破壞了他們的計畫"，他並強調烏克蘭軍隊已經掌控基輔與周邊主要城市。

澤連斯基表示，俄羅斯迄今對烏克蘭發動"導彈、戰鬥部隊、無人機、砲彈、裝甲車、破壞行動與空降部隊攻擊"，並擊中了"住宅區"。

他表示，烏克蘭部隊與俄軍在多個城市交戰，包括南部城市敖德薩（Odessa）、東北部哈爾科夫市（Kharkiv）以及首都基輔。西部利維夫市（Lviv）和其他烏克蘭中、西部城市則是遭到空襲。

澤倫斯基說，烏克蘭"已經"贏得了加入歐盟的權利，呼籲歐盟領導人做出決定。"這將是我國得到支持的關鍵證明。"

澤倫斯基並感謝挺身反戰的俄羅斯人，要求他們持續對克里姆林宮施壓。"阻止那些對你們說謊、對我們說謊，也對全世界說謊的人。有數以千計人犧牲，數以百計人遭到俘虜。"

據媒體統計，自俄國入侵以來，烏克蘭平民喪生人數已達198人。基輔市長克里契科表示，徹夜首都保衛戰中估計有數十人受傷。