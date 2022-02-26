約翰遜與澤連斯基通電話稱：必須在外交和經濟上全面孤立俄羅斯

英國/烏克蘭/烏克蘭危機

英國首相約翰遜周六與烏克蘭總統澤連斯基通電話，雙方一致認為，必須在外交和經濟上全面孤立俄羅斯，澤連斯基並對歐美各國將俄羅斯逐出swift銀行系統表示歡迎；荷蘭宣布將提供烏克蘭反戰車火箭筒和刺針防空導彈；匈牙利稱將全力支持歐盟對俄羅斯的所有制裁。

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法新社消息，據英國首相府稱，約翰遜與澤連斯基在電話會談中一致認為，必須在外交金融兩方面全面孤立俄羅斯。聲明說：“兩位領導人還一致認為，俄羅斯總統普京在烏克蘭戰場上面臨阻力比他預想的要大。”約翰遜並在推特上發文，稱讚澤連斯基和烏克蘭人民的"英雄主義"精神。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，聯合國決心加強對烏克蘭的人道援助。

另據報道，荷蘭政府澤連致函國會表示，荷蘭將提供烏克蘭刺針防空導彈和反戰車武器系統。

路透社報導，致國會的信函表示，荷蘭已同意應烏克蘭要求，迅速運交200枚"刺針"（Stinger）防空導彈以及50具"鐵拳三型"（Panzerfaust 3）火箭筒和400枚火箭彈。

信函又說，荷蘭也與德國共同考慮部署"愛國者"（Patriot）防空導彈系統到斯洛伐克境內北約組織（NATO）戰鬥群。

信函指出，根據來自烏克蘭的要求，荷蘭將提供200枚刺針防空導彈。

荷蘭本月稍早前已承諾提供其他裝備給烏克蘭，包括步槍、彈藥、雷達系統和地雷探測機器人等。

另據報道，匈牙利總理奧爾班周六表示，匈牙利將全力支持歐盟對俄羅斯的所有制裁。

奧爾班到訪匈牙利東部與烏克蘭邊境接壤的地區，報道說從烏克蘭穿越邊境到匈牙利逃避戰火的民眾源源不絕。

奧爾班表示，包括匈牙利在內的所有歐洲國家都譴責俄羅斯，他形容"現在不是耍小聰明的時候，而是要團結一致"，他並指目前正發生戰爭，必須讓局勢回復到戰前的和平時候。

奧爾班之前被認為是歐盟之內與俄羅斯總統普京關係較密切的國家領導人。