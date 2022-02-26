664名俄羅斯科研人員及科學記者呼籲立即停止所有針對烏克蘭的戰爭行為

俄羅斯侵烏戰爭

2月25日，俄羅斯示威者在聖彼得堡抗議他們的國家入侵烏克蘭。已知俄羅斯 54 個城市的約 1,745 抗議者被拘留，其中至少 957 人在莫斯科。

664名俄羅斯科學家、研究人員及科學記者周五在法國 "世界報 "發表公開信，譴責俄羅斯對戰爭爆發負有全部責任。他們認為，俄軍攻擊烏克蘭，"已經註定了俄羅斯在國際舞台上的孤立和作為一個賤民國家的命運"。

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俄羅斯科研人員及科學記者在公開信說，我們在此對我國武裝部隊在烏克蘭境內發動的戰爭行為表示強烈抗議。這個致命的決定將導致大量的人員死亡。它破壞了集體安全體系的基礎。在歐洲發動這場新戰爭的責任完全歸罪於俄羅斯。

公開信說，這場戰爭不過是企圖操縱頓巴斯局勢，並將其作為發動軍事行動的借口，這樣做對任何人都沒有好處。發動這場戰爭沒有任何合理的理由。烏克蘭對俄國並不構成威脅。針對它的戰爭是不公正和荒謬的。

信中說，烏克蘭過去和現在都是我們非常親近的國家。我們中許多人在那裡有親戚、朋友和研究人員。我們的父輩、祖輩和曾祖輩一起與納粹作鬥爭。現在，為了滿足俄羅斯聯邦領導人的地緣政治野心，在意淫式和可疑的歷史考量驅使下發動戰爭，無非是背叛了他們的記憶。

學者們和記者們在信中還說，我們尊重烏克蘭，因為它是一個建立在有效的民主機構基礎上的國家。我們理解我們鄰國的歐洲選擇。我們相信，我們兩國之間的所有問題都可以和平解決。

公開信還表示，通過發動戰爭，俄羅斯已經註定了自己在國際舞台上的孤立和作為一個棄兒的命運。這意味着我們研究人員將不再能夠以正常的方式進行研究，因為如果不與其他國家的同事進行廣泛合作，科學研究的進步是不可想象的。俄羅斯在世界上的孤立將進一步加劇俄羅斯的文化和技術退化，同時關閉所有逃生的大門。俄羅斯與烏克蘭的戰爭，是邁向深淵的一步。

公開信最後呼籲俄羅斯當局立即停止所有針對烏克蘭的戰爭行為，要求尊重烏克蘭國家的主權和領土完整。