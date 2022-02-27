土耳其認定俄烏處於戰爭狀態 可阻止俄戰艦進入黑海通道

俄羅斯侵烏戰爭

根據 『蒙特勒公約』，安卡拉有權向俄羅斯海軍關閉戰略性的達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽

土耳其當局星期天正式承認俄烏兩國進入“戰爭狀態”，根​​據 1936 年的《蒙特勒公約》，授權土耳其限制兩個交戰方進入通往黑海的達達尼爾海峽。

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俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭駐土耳其大使表示，烏國隨即要求北約成員國土耳其，關閉俄羅斯船隻進入黑海的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。

土耳其外長接受有線電視CNN訪談時表示，烏克蘭已進入戰爭狀態，土耳其將根據《蒙特勒公約》授權，透明地實施相關措施。

戰爭爆發後，烏克蘭駐土耳其大使呼籲安卡拉向俄羅斯海軍關閉戰略性的達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽。這些海峽連接亞速海、黑海、馬爾馬拉海和地中海，對俄羅斯海軍具有戰略意義。這些海峽的海上航行受《蒙特勒公約》（1936年）管轄，由土耳其控制。但作為一個與黑海接壤的國家，俄羅斯原則上有權利自由通過這些海峽。

土耳其沒有立刻回應烏克蘭的請求。土耳其外長曾表示，“專家們（正在）從法律角度研究是否存在戰爭狀態”。

根​​據 1936 年的《蒙特勒公約》，土耳其控制黑海通道，該通道保障貨船和平時期自由通行，同時授予土耳其戰時阻擋戰船進入的權利。

在土耳其日報 Hurriyet 周五發表的一次採訪中，這位部長解釋說：“土耳其適用蒙特勒條約：可以對土耳其不參與的衝突的交戰方採取措施”。

“土耳其可以阻止軍艦通過海峽。但如果交戰方提出要求，它也必須允許交戰方的船隻返回其基地。我們的專家正在從法律角度研究是否存在戰爭狀態。如果是這樣的話，這個過程將開始，”他說。

過去兩周，至少有六艘俄羅斯軍艦和一艘潛艇經過博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽，從地中海返回。