美國似對習近平的中國還殘存着希望

俄羅斯侵烏戰爭

基輔保衛戰膠着之際，美國白宮周日敦促中國譴責俄羅斯入侵烏克蘭之舉。白宮發言人普薩基簡直是好言激將：現在不應袖手旁觀，現在是中國發聲譴責普京下令侵略一個主權國家的時候了。

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雖然西方已有把中俄關係形容為“獨裁軸心”的輿論，美國似乎一直沒有放棄讓中國“改邪歸正”的努力，紐約時報披露，過去三個月以來，美國高官與中國高官舉行六次緊急會議，通報俄羅斯準備入侵烏克蘭的情報，希望在美國眼中唯一有可能阻止普京發動戰爭的習近平出面勸阻普京，中方懷疑美方的說法，且通報俄方，美國企圖拉攏中國。

後來就有了2月4日那份中俄聯合聲明。它被視為是俄中聯合對抗西方，企圖推翻現有國際秩序的所謂北京宣言，在美國認定俄羅斯即將侵略烏克蘭之際，北京宣言的核心內容是反對北約東擴。習近平此舉，被西方輿論普遍認為中國心甘情願加入了“專制軸心”。

2月24日爆發俄烏戰爭後，有未加證實的說法認為俄中之間習普會時已有通氣，要不然為何普京很給面子，把侵烏時間推遲到北京冬奧會結束之後，要不為什麼中國駐烏克蘭大使館為什麼第一時間信心滿滿，建議中國在烏克蘭僑民出門貼上五星紅旗標誌。

之後俄軍進展不利，遭到意想不到的抵抗，中方的表現也很奇怪，王毅對俄羅斯的行動表示“理解”，習近平與普京通話時表示“尊重”俄羅斯行動，外交部發言人華春瑩不認為俄羅斯侵入烏克蘭是“入侵”，僅從這些言論看，中國差不多被認為是與俄羅斯打成一片了。但又支吾其詞，又有諸如尊重主權完整是中方一貫的立場，烏克蘭也不例外等等。

安理會周五討論譴責俄軍入侵烏克蘭提案時，中方的表現比較詭異。西方外交界人士會透出的信息是，只要說服中方不要支持俄羅斯，投棄權票就是勝利，現在要的就是孤立俄羅斯。結果，中國投了棄權票，俄羅斯成了孤家寡人。同樣投棄權票的印度則得到俄羅斯的表揚，克里姆林宮周日讚揚印度“獨立和平衡的立場”。冷戰時期，印度與蘇聯很親近，這一歷史關係似乎沿襲至今。那麼中國呢？

中國在冷戰後期，與美國靠近，一起對抗蘇聯，後來在鄧小平韜光養晦，不當出頭鳥主導下，悄悄發展。但是在習近平時代，中國陷入自改開以來從未有過的孤立狀態，中俄關係卻空前友好，習近平與普京見面的次數遠遠超過一般國家領導人見面的次數，習近平毫不猶豫地形容“普京總統是我最好的知心朋友“。那麼，在普京最需要好朋友支持的時候，中國為什麼不投贊成票？

不願徹底得罪西方，不願在與美國關係已經很壞的時候，再與中國的第一大市場歐盟決裂？出於一種投機主義選擇？不會吧？中國外長王毅已經明確表示，中俄戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限？

歐美開始制裁俄羅斯，中國最大的兩家國有銀行--中國工商銀行和中國銀行，開始限制對購買俄羅斯商品的融資。彭博社周六的報道援引分析指，一些中國的銀行限制向購買俄羅斯商品借款的決定，是出於對美國及其盟國制裁的恐懼。因為此舉可能被視為對莫斯科入侵烏克蘭的支持。而美國的制裁有可能使他們失去使用美元的機會。可是在前兩天，中方還決定恢復全境進口俄羅斯小麥，難道這些小麥是用人民幣交付的，可以技術性地避開制裁嗎？

俄羅斯侵入烏克蘭以來，西方國家一次一次推出制裁俄羅斯的措施，星期六，更推出被視為“核彈級”的制裁，將眾多俄羅斯銀行排除在Swift國際結算系統之外。西方國家同時決定，嚴厲限制俄羅斯中央銀行進入資本市場，“癱瘓”其資產，凍結其交易，並使其無法清算資產。新制裁還規定，阻止俄羅斯寡頭及其家人獲得西方國家“黃金護照”，阻止其加入西方國家國籍。

中國對此沒有特別的動靜，美國似正面看待。美國拜登政府一名高官2月26日對媒體表示，“最新跡象顯示中國不會出手相救”。他還指近日傳出一些中國國有銀行已停止為從俄羅斯購買商品開具信用狀，“這是一個正面的跡象”。他還補充說，這“表明，一如多年來的模式，中國傾向尊重美國制裁的力量”。

不過，有分析指以為中國這樣做是擔心會破壞中國在歐洲以至全世界的聲譽恐言之過早。習近平治下，中國的聲譽恐怕從來沒有這樣壞。北京從來是相信力量對比的，也許北京還在觀察俄烏戰爭中各方的力量消長，如果俄方佔了上風，或為中國冒險打台灣增加了底氣？如果普京反而就此讓俄羅斯淪落為一個美國所形容的“賤民國家”，忙着準備在中共二十大自我接班欲終身執政的習近平恐不願“你下深淵我也跟着下深淵”？