聯合國大會周一就俄羅斯入侵烏克蘭召開“緊急特別會議”

聯合國/聯大會議/烏克蘭危機

聯合國安理會周日通過了一項決議，於周一召開聯合國大會“緊急特別會議”，193個成員國將在聯大會議上就俄羅斯入侵烏克蘭作出決定。據原子能機構稱，烏克蘭首都基輔一處放射性廢物處置設施受襲。

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法新社援引聯合國消息，有關的提議美國和阿爾巴尼亞提出，11個國家通過，俄羅斯投反對票，阿聯酋、中國和印度棄權。但根據現行的聯合國規定，不能否決有關提案。

周五，莫斯科否決了美國和阿爾巴尼亞譴責俄羅斯入侵併呼籲立即從烏克蘭撤軍的決議。

周一即將召開的聯合國大會“緊急特別會議，在聯合國歷史上極為罕見，會議將使聯合國的193個成員國在俄烏這場衝突中做出選擇。

另據國際原子能機構周日表示，一枚導彈擊中了基輔放射性廢物處置設施的場址，但沒有關於建築物損壞或放射性釋放的報告。

國際原子能機構表示，烏克蘭當天通知該機構，一枚導彈擊中了基輔放射性廢物處置設施的場址，但沒有關於建築物損壞或放射性釋放的報告。

就在該事件發生的前一天，烏克蘭國家核監管視察團稱東北部城市哈爾科夫附近的一個類似處置設施的電力變壓器遭到損壞，但也沒有任何關於放射性釋放的報告。這類設施通常存放着棄用放射源和其他來自醫院和工業的低放廢物。

原子能機構總幹事拉斐爾·馬里亞諾·格羅西表示：“這兩起事件凸顯了一種非常真實的風險，那就是存有放射性物質的設施在衝突期間可能遭到破壞，並有可能對人體健康和環境造成嚴重後果。”

他說：“我再次緊急而強烈地呼籲所有各方避免採取可能威脅到這些設施安全和安保的任何軍事或其他行動。”

格羅西表示，雖然這些處置場址沒有高放廢物，但所貯存和處置的放射性廢物仍然可能造成嚴重的放射性影響事件，因此非常有必要予以保護。他稱讚了烏克蘭國家核監管視察團和受影響設施工作人員在確保持續安全和安保方面的警覺和勇氣。

原子能機構繼續密切監測烏克蘭的事態發展，並特別關注其核動力堆的安全和安保。原子能機構與烏克蘭的對口單位始終保持聯繫，將定期提供烏克蘭局勢的最新情況。