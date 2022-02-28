俄羅斯 不可預測的頭號核大國？

俄羅斯侵烏戰爭

這是2008 年 5 月 9 日的檔案照片，一架俄羅斯 Il-76 空中加油機（上）在勝利日閱兵式期間在莫斯科紅場上空表演為 可攜帶核彈頭的戰略轟炸機 Tu-95 加油（下）。

普京揮師侵入烏克蘭，出師不利，於是在2月27日祭出“核威懾”，輿論多稱之為“瘋狂之舉”。普京會不會真的“瘋狂”，觸發核大戰？首先有必要了解俄羅斯的核武庫到底有多強大？

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全球第一？

法新社援引專家指出，所有評估都把俄羅斯置於世界核大國之首。俄羅斯是擁有最多核彈頭的大國，儘管美國擁有更多的已經部署的核彈頭，即隨時可以投入使用的核彈頭。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，俄國擁有6255枚核彈頭，而美國擁有5550枚。其他核強國並不屬於同一檔次。中國是世界第三大核國家，只擁有350枚核彈頭，法國擁有290枚。

以上數據僅僅是評估。專家指出，所謂的非戰略武器庫評估起來特別複雜，主要是因為其中大多數都可以通過可以攜帶常規有效載荷的發射器使用。

根據2017年獲得諾貝爾和平獎的國際廢除核武器運動組織，俄羅斯在2020年花費了大約80億美元用於 "建設和維持其核力量"。

誰下令發射核彈

根據俄羅斯憲法，能夠下指令發射核彈的只能是總統。但是傳達這一命令並且核查這一命令的過程則是通過國防部和三軍聯合指揮部進行的。這裡涉及的是俄羅斯國防部長謝爾蓋-紹伊古和他的得力助手瓦列里-格拉西莫夫。

俄羅斯獨立專家帕維爾-波德維格(Pavel Podvig)對法新社表示，普京“有權力觸發”，但其他人在多大程度上參與這一決策進程，很難確定。他們不能否決，但會有某種形式的合議。

因此，設想最壞的情況既複雜又很困難。總統的辦公桌上並不存在一個按鈕，觸發過程並不是自動的，更不可能預測整個程序中每個參與者的反應。這裡提出的問題是，如果普京使他的國家陷入核混亂，俄羅斯軍隊的反應及其服從的程度如何？

"我不確定整個軍隊是否支持普京。他們（軍隊）並不瘋狂或狂熱。但我們無法猜測軍隊是否會執行使用核武器的命令，"在莫斯科為里德爾智庫(Riddle)工作的俄羅斯軍事專家帕維爾-盧津(Pavel Louzine)說。

許多西方分析人士宣稱普京在侵烏戰爭中輸掉的遠遠多過可能的收益，還有人認為，俄羅斯官員自己也可能被這種懷疑所困擾。

斯坦福大學"國際安全與合作中心的專家Kristin Ven Bruusgaard周一在推特上說："我不認為俄羅斯的軍事精英會歡迎在烏克蘭的有限核使用。 "但誰會提醒普京，事實上這樣做可能並不會真正發揮作用？"

教義與現實

專家漢斯-克里斯滕森(Hans Krisensen)和馬特-科爾達(Matt Korda)在周四發表在《原子科學家公報》上的一篇文章中回顧說，普京在2020年讓一項核理論生效，其中有四種情況可以證明使用核武是合理的：對俄羅斯及盟國發射彈道導彈；對手使用了核武器；發生理對俄羅斯核武器基地的攻擊或使 "國家生存本身 "遭到威脅的侵略。

但這一教義的誠意是值得懷疑的。俄羅斯聲稱已經對其近90%的軍火庫進行了現代化改造，普京聲稱這樣做是需要跟上 "變革的步伐"。兩位專家援引克里姆林宮主人的話說："這不是一級方程式，是超音速。停一秒，你馬上就會開始下降“。

兩位專家認為，"俄羅斯官員發表了許多聲明，似乎遠遠超出了已公布的理論。俄羅斯核武庫的現代化表明，它 "超越了基本的威懾，而進入了區域作戰的戰略，甚至旨在造成恐怖"。

周一，美國淡化與俄羅斯發生核對抗的風險，表示並沒有發現俄羅斯的核態勢有任何變化。五角大樓的一位高級官員告訴記者："至少現在還沒有看到具體的東西“。

當被問及美國人是否應該擔心核戰爭時，美國總統拜登簡單地回答：“不”。