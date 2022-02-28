普京開出停戰"條件" 俄烏首輪談判結束 雙方"有意進行第二輪談判"

俄羅斯/烏克蘭/法國/烏克蘭危機

俄羅斯總統普京開出停止入侵烏克蘭的"條件"：在與法國總統馬克龍的電話會談中，普京提出"承認俄羅斯對克里米亞擁有主權及烏克蘭非軍事化保持中立"；而俄羅斯與烏克蘭首輪談判結束，雙方"有意進行第二輪談判"; 同時，烏克蘭第二大城市哈爾科夫再次發生激烈戰鬥。

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法新社消息，普京是在與擔任歐盟輪值主席的法國總統馬克龍舉行電話會談時提出上述兩點條件。

俄羅斯總統府克里姆林宮在會談後重申："只有在俄羅斯的合法安全利益無條件地得到關注的情況下，才有可能解決衝突”，克里姆林宮並稱，希望談判“能夠取得預期的結果”。

馬克龍沒有立即對普京提出的這些條件表態。法國總統府愛麗舍宮在會後發出的新聞稿稱，馬克龍要求普京停止對平民的襲擊，並確保烏克蘭的主要道路安全。

馬克龍周一與普京進行了1小時30分鐘會談，馬克龍要求普京"停止對烏克蘭平民的襲擊並確保烏克蘭的主要道路安全，特別是基輔以南的道路"，普京表示願意在這幾方面作承諾。

馬克龍並重申，國際社會呼籲俄羅斯停止對烏克蘭的進攻並立即實現停火。

普京向馬克龍表示，解決烏克蘭危機的條件，是承認俄羅斯對克里米亞的主權，以及烏克蘭"去軍事化"、"去納粹化"和保持中立地位。

烏克蘭和俄羅斯談判代表已結束戰事爆發以來的首輪會談，雙方代表團返回兩國首都進行磋商，計畫進行下一輪談判。

烏克蘭代表波多利雅科表示，已討論短期內進行第二輪談判的可能性。俄羅斯代表團團長梅金斯基同意繼續談判，並表示俄羅斯和烏克蘭代表團將在下次會面前，就談判的所有立場分別與兩國領導人進行磋商。

周一，俄羅斯入侵烏克蘭進入第五天, 烏克蘭此前表明，會談核心是立即停火及俄軍撤離烏克蘭；俄羅斯方面指，俄軍已奪取整個烏克蘭上空的制空權。不過，烏克蘭軍隊說，仍然完全控制首都基輔，指俄軍多次試圖攻入基輔都沒有成功。