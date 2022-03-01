俄侵烏戰爭：中國互聯網輿論雖嚴控但時有批評“漏網”

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中國網絡聚焦烏克蘭戰爭。俄羅斯入侵烏克蘭在中國網絡受到了支持和批評的雙重歡迎關注，一些網民將烏克蘭戰爭視為俄羅斯與西方的戰鬥，並着眼預想如果中國攻打台灣會發生什麼，而另一些網民則呼籲和平，此類網絡評論會遭遇刪除。日本媒體稱烏克蘭戰爭議題討論讓中國網絡審查員忙得不可開交。

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據日本時報今天報道稱，在中國嚴格控制的互聯網上，俄羅斯的攻擊引發了辯論。這場俄羅斯攻擊烏克蘭的戰爭是中國社交媒體上的熱門話題之一，吸引了數以億計的瀏覽量，在中國這個與美國及其西方盟友關係緊張的國家引起了激烈的討論。

雖然北京及其國家媒體避免批評俄羅斯，而是將危機歸咎於北約的擴張，並敦促通過談判來解決這一問題，但社交媒體網民的表達能力更強，讓審查員在中國受到嚴密監控的互聯網上忙得不可開交。

在社交媒體平台微博上，許多網民重複俄羅斯總普京的說法，即他想 "讓烏克蘭去納粹化"。一些人詢問他們如何能夠為俄羅斯的努力添磚加瓦。

還有人批評俄羅斯欺負烏克蘭，說他們聲援被侵略的國家，儘管其中一些帖子後來被毫無解釋就撤下，沒有解釋。

微博用戶gushuqiuyu說："支持俄羅斯，殺雞儆猴。"他使用了一個中國成語，意思是通過打殺警告所有人。這條言論收到了4000多個贊，也有一些人敦促作者 "理性地評論"。

其他網友說，北京應該密切關注西方對俄羅斯攻擊的反應，以了解如果中國對台灣採取行動，西方可能的制裁反應，並做好相應準備。

一個網絡有名的咖說，"今天針對俄羅斯的一切都在為我們預演。" 全球銀行選擇將某些俄羅斯銀行從SWIFT支付系統中刪除。

日本時報說，中國拒絕譴責俄羅斯的軍事攻擊，儘管它一再呼籲通過對話解決衝突，但它與俄羅斯這個合作夥伴在反對西方方面的關係越來越密切。北京表示，它尊重各國的主權，包括烏克蘭的主權，但俄羅斯對北約東擴的擔憂應該得到妥善理解與解決。

在許多支持俄羅斯的評論的同時，也還有許多人呼籲和平。周日，網易的視頻分享平台上發布了一個41秒的短片，其中一名男子在杭州城內舉着 "停止戰爭 "的牌子，在網上被廣泛分享。此視頻然後被無故刪除。

微信上另一個引關注的帖子後來被刷屏了，這是一份由南京大學和清華大學等頂級機構的五位教授簽署的聯合聲明，說他們反對俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。5教授說，"我們覺得有必要發出我們的聲音，"該文章說，"和平是人類內心所渴望的。我們反對不公正的戰爭。"