在港愛爾蘭人對清零政策感憤怒 領館稱接歷來最多離港要求

香港/防疫

面對香港疫情和可能實行的全民強制檢測，離港人數在上月最後半個月一直高企，繼歐盟駐港辦事處指已有一成人離港後，愛爾蘭駐港澳總領事高德明(David Costello)亦透露，總領館接到歷來最多要求離港的領事服務，亦獲悉在港愛爾蘭人對「清零」政策深感憤怒，預估香港難以重歸「清零」。政治學者陳家洛憂慮，港府的防疫政策既不清晰，亦不合理，這種香港並非好客之都的不利信息，一定會影響香港的聲譽。

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香港防疫兩年多，上月更收緊多項社交距離措施以減緩第五波疫情擴散，令在港外籍人士大表不滿，歐盟駐港辦事處主任高宇馳上月中旬曾去信香港特首林鄭月娥，表達對英美九國航班禁飛香港至4月20日等多項防疫措施的關注，並指已有超過一成在港歐盟公民因為香港防疫措施不定而離港。香港歐盟商會亦曾兩度表達不滿，指政策令人困惑，可能令香港這國際金融中心自絕於大部分國家。

及至昨(2月28日)天，愛爾蘭駐港澳總領事高德明致函該國在港僑民，指最新一波疫情對香港的影響是毀滅性的，傳媒亦大字標題報道父母與染疫兒童分離和不成熟的停課決定等令人困擾的消息，不同國籍居港人士因此離開，並不令人驚訝，但這不是外籍人士逃港潮(expat exodus)，不少愛爾蘭人以港為家，他們選擇離港，亦須面對放棄家園和工作等傷痛。他同時透露，近一陣子，總領事館接獲的離港領事服務之多，是他們從未經歷過的。

他在長約三千字的通函中，沒有透露具體離港人數，只是指出，愛爾蘭是歐盟在港最大社群之一。而根據香港入境處數據，自2月中起，每天經機場離港的人數均較去年同期以倍數增多，每天離港人數由當月上旬的一千多，增至中旬起的二千至三千多人，當中大部分是香港居民。彭博通訊社預料，隨着香港計畫在本月對全港750萬人進行三次強檢，居民外移情況可能會進一步加速。

與愛爾蘭等西方國家不同，港府實行清零政策，但高德明指出，以香港現時的疫情規模，還沒有一個國家或地區可以重歸「清零」，他向僑民建議，不要再想什麼「清零」，反正那也不能保護人，居民亦躲不過這一波疫情，還是接種疫苗吧。

他表示，知道在港愛爾蘭人對港府不斷追求「動態清零」深感憤怒和沮喪，亦了解港府有意實行全民強檢，總領館已向香港當局要求，由於香港隔離設施不足，容許毋須緊急護理人士實行家居隔離，總領館會與其他歐盟在港外交人員繼續連手要求，因為對兒童和有特別需要人士，家居隔離尤為需要；亦會促請港府制訂回復正常生活的路線圖。他最後以已經離世的百變歌後梅艷芳一曲《似水流年》勉勵眾人：「望着海一片，滿懷倦 無淚也無言……遠景不見，但仍向著前」。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛向本台表示，香港作為金融中心，不能只靠資金自由流動，還需人才和國際視野，但港府的防疫政策不單深受中國內地左右，且可能不自主，這會令海外人士對香港卻步，憂慮其他政策亦會出現同樣情況，故此現時不理香港情況、只求與國內一致的防疫政策，對香港的中長期影響，港府似未覺察。