強人普京何以發起准自殺行動

俄羅斯侵烏戰爭

僅僅一個星期，普京差不多淪為如金正恩一樣的“國際棄兒”。此前，幾乎沒有多少人設想過，國際制裁的大棒會直接砸到普京本人頭上。

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2021年夏天，普京在地緣政治層面被視為登上頂峰，在全球既讓人尊敬又讓人害怕。美國總統拜登親自來到日內瓦與普京會談：兩人簽署延長『新削減戰略武器條約』；停止網絡攻擊。拜登甚至對經由波羅的海，從俄羅斯直通德國的“北溪二號”天然氣工程抱持開放。

在亞洲，普京與習近平建立了“極好”的關係，同時維持着與印度冷戰時代建立起來的歷史性關係。與日本和韓國的關係也不壞。在中東地區，到處是普京的朋友，他於2015年發動的對敘利亞獨裁者阿薩德的軍事支持行動一點都沒有損害俄國與以色列、以及資助敘利亞反叛軍的沙特阿拉伯的關係。

在歐洲，普京與德法領袖建立了差不多友好的關係，甚至在告別政壇之前，2021年8月21日，德國總理默克爾都不忘親自前往莫斯科，與普京告別。她不會對中國的領導人進行禮節性訪問，儘管默克爾每年至少去北京一次。

所有的歐洲政治領袖其實心裡都對普京心存疑懼，但是都不肯相信這種疑懼有一天會化為活生生的現實。這一疑懼有根有據，普京已經發動了多次戰爭，幾乎毀滅車臣的戰爭，佔領格魯吉亞兩個親俄區的戰爭，並吞克里米亞的戰爭，以及自2014年以來，操縱烏克蘭東部兩區從烏克蘭分裂。但是歐洲的領袖們寧肯不相信普京會走得更遠，甚至有一天會走到差不多自殺的地步。

2022年2月21日，北京冬奧會結束次日，胸有成竹的普京通過電視直播宣告俄羅斯承認烏東兩區獨立，否認烏克蘭作為獨立國家的存在，指責烏克蘭犯下“種族滅絕罪”。2月24日，普京揮師侵入烏克蘭，他犯下了准自殺行動。正如羅馬一句象徵很快從榮譽走向毀滅的古諺語所形容的，普京自己把國會山搬移到塔皮安岩石下，下令侵略一個和平的近鄰，歷史上的兄弟，自1991年得到俄羅斯承認獨立的國家，世人難以理解。美國此前一遍一遍地發出準確的警示：俄羅斯準備隨時侵略烏克蘭，在歐洲，許多人包括政治領袖還以為這是“狼來了”的故事，這裡的人民不是不相信普京的兇狠，但是他們懷疑普京不至於如此喪失理性，喪失到毀滅自己的地步。

侵略烏克蘭，普京想贏得什麼？招致全球文明國家的譴責？挑起烏克蘭永恆的仇恨？進入烏克蘭的普京的士兵並不興奮，俄羅斯軍一步步陷入泥潭，被打死的俄羅斯兵據指已經超過數千，普京到底為了什麼？為了俄羅斯在全世界孤立？為了俄羅斯經濟破產？為了阻擋烏克蘭加入歐洲聯盟？

許多分析人士認為，普京一為實現“大俄羅斯夢”，不是全部，也要部分恢復蘇聯時代的疆土；二是為了不讓任何一個傾向西方、嚮往民主的國家，尤其是前蘇聯集團的國家待在俄羅斯身邊。但是，普京的算盤完全打錯了。

普京於2014-2015讓俄羅斯與烏克蘭人在頓巴斯流血，已經犯下一個戰略錯誤，導致烏克蘭愛國主義空前鞏固。2010年，大約百分之五十的烏克蘭人投票支持親俄羅斯的亞努諾維奇當總統，但是在2019年第一輪投票時，親俄候選人得票率僅僅11.7%。

侵略烏克蘭全部領土，普京犯下的是一個致命錯誤，在法國政治分析人士，費加羅報評論員吉爾哈看來，普京已經輸掉了四場戰爭：違反聯合國憲章，輸掉了道德戰；誣指勇敢而有戰略家胸襟，在世人眼中一舉成為英雄的烏克蘭總統澤連斯基為納粹，輸掉了公關戰；經濟戰更是潰敗得一塌糊塗，甚至連中國國有銀行恐也將不得不採取國際制裁俄羅斯銀行獲取美元和歐元的渠道的做法；通過消除柏林自巴巴羅薩行動以來對莫斯科的罪過感，以及芬蘭和瑞典對中立的渴望，普京打敗了外交戰。其實，普京曾多次被西方領袖警告，特別是法國總統馬克龍警告，如果堅持這麼做，會輸得很慘，普京根本不理會。

今天的普京掉入了國際民意的深坑，得不到尊重，甚至也無人害怕。瑞士打破中立制裁普京，德國打破戰後奉行的和平主義準則，向烏克蘭提供反坦克毒刺導彈，一直不結盟的瑞典和芬蘭也向烏克蘭送去了致命性武器。

在分析人士看來，普京的崩潰是三種由蔑視生出的錯判的積累，普京錯誤地以為烏克蘭無法自衛，他的大軍無非去基輔去散步一番；他對歐盟的公開蔑視導致他完全低估了歐洲人面對危險高度聯合的能力；孤立，狂妄，拒絕聽取非常反戰的本國知識精英，在本國聽不到任何建議。

普京要求烏克蘭非軍事化，芬蘭化，以及承認克里米亞獨立，當他讓裝甲車碾壓烏克蘭土地的時候，他自己使這一切變得毫無可能。