拜登將發表國情咨文 烏克蘭危機將成為中心議題

美國/烏克蘭/北約/烏克蘭危機

北約組織周五將在布魯塞爾總部召開了北約國家外長特別會議。烏克蘭總統澤連斯基周二接受媒體訪問時表示，要求北約設立禁飛區，阻止俄軍空襲烏克蘭。美國總統拜登將發表國情咨文，烏克蘭危機將成為中心議題。

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北約周二宣稱，這次會議將討論俄羅斯總統普京決定入侵烏克蘭後的局勢，以及加強北約在東歐的防禦。

另外，烏克蘭總統澤連斯基周二接受媒體訪問時表示，要求北約設立禁飛區，阻止俄軍空襲烏克蘭。他強調只是防禦措施，並不意味要將北約拖入戰爭，但美國總統拜登已經向他表示，現時不是採取這種措施的時候。他表示，俄羅斯必須停止轟炸 兩國才能夠展開有意義的和談。

澤連斯基表示，如果北約因俄羅斯不希望烏克蘭加入北約，而對烏克蘭加入組織的前景關閉大門，就應該為烏克蘭提供具法律約束力的安全保證。

被問到烏克蘭可以堅持多久，澤連斯基說，"並非堅持，而是戰鬥，為家園、國土及兒童的未來而戰"。他說，烏克蘭將戰鬥到底。

另據表示，美國總統拜登將發表國情咨文，烏克蘭危機將成為中心議題。

這將是拜登上任後首份國情咨文，白宮官員表示，隨着烏克蘭危機升級，拜登打算利用演說來強調對抗俄羅斯總統普京的重要性，並推動國內經濟議程，包括重新包裝"重建更好未來"計畫。

白宮發言人普薩基說，拜登最重要的信息是他相信美國人的"韌性"及"力量"，毫無疑問演說內容與幾個月前準備的有點不同，拜登將會努力帶領全球團結支持民主，反對俄羅斯的侵略。

民調顯示，拜登近期支持度約43%，很多選民仍然對經濟持悲觀態度，主要由於消費價格飆升。雖然拜登在處理新冠疫情方面，贏得不少掌聲，但部分人認為，隨着新增病例數目下跌，應該更迅速放寬防疫限制。