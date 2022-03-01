拜登指派參謀首長聯席會議前主席穆倫等訪台將晤蔡英文

美台/政治

美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團今天下午4點抵達台灣，預計訪問兩天，成員包括美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Michael Glenn Mullen）等五位前資深官員。將與總統蔡英文、國防部長邱國政等台灣官員會晤。美方透露，選擇這五位人士訪台，是釋出關於美國兩黨對台灣及其民主承諾的重要訊息，並展現拜登政府對台灣更大的承諾仍堅若盤石。

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率領這個代表團的穆倫是退役海軍上將，曾在美國前總統布什和奧巴馬任內擔任參謀首長聯席會議主席。其他成員包括布什政府的副國家安全顧問梅根奧沙利文（Meghan O'Sullivan）、奧巴馬政府國防部政策次長佛洛諾依（Michele Flournoy）、白宮國家安全會議前亞洲事務資深主任葛林（Mike Green）和麥艾文（Evan Medeiros）。

路透引述美方資深官員談話指出，美國將把「任何不是藉由和平手段決定台灣未來的行動，視為對西太平洋和平與安全的威脅，美國將維持能力，以抵抗任何憑武力或其他脅迫形式，損害台灣人民安全、社會或經濟體系的行為。」

台灣外交部發言人歐江安今天在記者會上被問到這個重量級訪問團選擇此一時機來台訪問的意義時說，拜登繼去年4月派遣前聯邦參議員托德訪問團之後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪問台灣，尤其在烏克蘭情勢緊張時到訪，是美國展現對台堅定安全承諾的具體行動，也顯示台灣議題在美國有跨黨派高度共識，外交部對此高度歡迎與感謝。

國民黨國際部主任黃介正表示，國民黨對於美方重視台海和平與穩定感到欣慰，也歡迎前任國防及國安官員來台訪問。呼籲民進黨政府應本於建立朝野共識，共同捍衛台灣安全的立場，安排穆倫訪團與國民黨相關人士會晤。台灣外交部已將這項要求轉達安排行程的美國在台協會。

另外，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預計明天訪台，兩團的行程會不會有交集？台灣外交部表示，蓬佩奧是明天抵台，2日到5日在台訪問，兩團時間點不同，行程沒有交集。