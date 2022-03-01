日本凍結俄羅斯總統普京等的資產

日本/俄羅斯/政治

日本政府3月1日宣布對俄羅斯實行追加制裁。 除了凍結普京總統、外長拉夫羅、俄羅斯央行等資產外，還將出台出口禁令，將限制對俄軍事相關團體等的出口以及基於國際協議的管制清單品種和半導體等通用商品的出口。

廣告 繼續瀏覽後續

遭到凍結資產的包括總統普京、外交部長拉夫羅夫和國防部長謝爾蓋·紹伊古和俄羅斯聯邦中央銀行、對外經濟銀行及俄羅斯軍事銀行三家，這三家銀行進行資本交易時需要獲得日本方面的許可。

出口禁令適用於俄羅斯聯邦安全局、科學技術研究所和造船廠等49家公司和組織。 首先，從8日起，將禁止向這些公司和組織收取出口貨款，還禁止出口認為有助於加強俄羅斯軍事能力的通用商品。

在3月1日的記者會上，日本首相岸田文雄還談及3月1日凌晨，就烏克蘭局勢七國集團（G7）等領導人舉行的電話會議。他說：今天早些時候，我參加了拜登總統與美國的同盟及合作夥伴舉行的峰會。 在我看來，俄羅斯入侵烏克蘭動搖了國際秩序的基礎，國際社會必須團結一致，堅決應對。 他還強調，作為唯一在戰爭中遭原子彈襲擊的國家，尤其是作為來自於遭原子彈襲擊地區廣島的日本的首相，絕對不能允許核威脅或使用核武器。

在俄羅斯總統普京單方面承認烏克蘭東部親俄組織聲稱的“頓涅茨克人民共和國”和“盧甘斯克人民共和國”“獨立”後，日本首相田文雄跟隨歐美的腳步，於23日上午宣布了俄羅斯第一次實施制裁。

當時實行的制裁措施有：（1）暫停與這兩個所謂“獨立”的共和國相關人員的簽證簽發並凍結其資產；（2）禁止與這兩個共和國進行進出口貿易；（3）禁止俄羅斯在日本發行和流通政府債券。