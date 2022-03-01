歐洲理事會主席米歇爾指責俄羅斯入侵是“地緣政治恐怖主義”

歐洲理事會主席米歇爾周二指責俄羅斯入侵烏克蘭是“地緣政治恐怖主義”；歐盟委員會主席馮德萊恩表示：莫斯科的入侵使27國組成的歐盟與北約更加團結一致。烏克蘭總統澤連斯基在歐洲議會講話呼籲歐盟"力挺烏克蘭對抗俄羅斯"；據稱，歐洲議會將表決一份文件草案，宣布俄羅斯為"流氓國家"，並呼籲歐盟加強對俄制裁。

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法新社消息，歐洲理事會主席米歇爾周二在歐洲議會發表演講表示：“受到攻擊的不僅僅是烏克蘭，這是對國際法、基於規則的國際秩序的踐踏，對民主、人類尊嚴的攻擊"。他表示，"這是地緣政治恐怖主義"。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，俄羅斯入侵烏克蘭，讓歐洲面臨關鍵時刻，這個危機不僅與烏克蘭切身相關，也是"兩個世界與兩種截然對立價值觀的衝突"。

馮德萊恩在歐洲議會發表講話說："烏克蘭的命運危在旦夕，但歐洲的命運也取決於我們是否能夠取得平衡。"

她指出，莫斯科的入侵行徑讓27國組成的歐盟與北約更加團結一心。

馮德萊恩說，如果（俄羅斯總統）普京的意圖是分裂歐盟、弱化北約，或是讓國際社會四分五裂，結果將是適得其反。

範德賴恩還宣布，歐盟將額外提供5億歐元，以協助應對烏克蘭戰爭的"人道主義後果"，包括大批難民陸續湧入歐盟。

而烏克蘭總統澤連斯基簽署文件，正式要求加入歐盟後，周二呼籲歐盟證明自己與烏克蘭站在同一陣線，一同抵抗俄羅斯發動的戰爭。

澤連斯基以視訊連線方式在歐洲議會緊急會議上露面，他說："我們為了成為平等的歐洲成員而奮戰。"他說，"務必證明你們與我們在一起，證明你們不會丟下我們，證明你們確實是歐洲人，而且生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗。"

歐盟議員們起立為澤連斯基鼓掌，他們當中許多人身穿帶有烏克蘭國旗、寫着"支持烏克蘭"字樣的T恤；有些人則是披上藍黃色圍巾或緞帶。

澤連斯基還說："歐盟有我們會變得更強大，沒有你們，烏克蘭會很孤獨。"但烏克蘭政府可能很清楚，加盟會是一個漫長且艱難過程。

根據一項決議草案和歐洲議會主要黨派支持的修正案，歐盟議員將要求擴大對俄制裁範圍，"目的是在戰略上削弱俄羅斯的經濟和工業基礎，特別是軍事工業複合體"。

根據決議草案，議員們將宣布俄羅斯入侵烏克蘭"讓俄國實質成為流氓國家"，普京"令人回想起20世紀獨裁者的最可怕聲明"，還將以"英雄"來形容澤連斯基。不過這份決議將不具拘束力。

另外，歐洲議會也將呼籲歐盟領導人：更強硬對待俄羅斯領導階層周圍的寡頭和官員；限制進口俄國石油與天然氣；全面禁止俄羅斯和其盟邦白俄羅斯使用"環球銀行金融電信協會"（SWIFT）支付系統；對俄羅斯和所有來往俄羅斯的船隻，關閉所有歐盟港口。