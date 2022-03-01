這些法國人為什麼奔赴烏克蘭作戰

俄羅斯侵烏戰爭

自烏克蘭總統澤連斯基呼籲所有願意與烏克蘭人一道打擊侵略者的外國人加入外國軍團以來，已有一些法國人響應號召，加入了志願者行列，並已奔赴烏克蘭。

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費加羅報周一報道，勒貝特 (Regis Lebert) 當晚將向妻子和兩個孩子宣布，決定前往烏克蘭參戰抵抗俄軍侵略。他是一位生物學者，已向所在的化妝品實驗室提交了休假書，也已與烏克蘭駐巴黎大使館取得聯繫。那麼，如何向家裡解釋自己決定離家，前往無親無故的烏克蘭參戰一事呢？這位現年42歲，從未摸過槍的中年人說，“我要說的很簡單，如果我們允許一些國家侵略另外一些國家，那會給我們的孩子留下一個什麼樣的世界？如果我們不讓普京停止侵略，他會走到什麼地步？”去烏克蘭參戰的念頭其實已經在他腦中轉了好長時間，他不知道為什麼，但他的內心被深深觸動了：“烏克蘭人是我們的鄰居，這一次，我準備去保衛他們。”準備去死？“是的，如果必須要這樣，至少，我選擇了以我自己的方式去捍衛自由。”

烏克蘭總統澤連斯基呼籲外國人加入烏克蘭國際軍團後，一些法國志願者開始互相聯繫，其中一些人在臉書上建立了一個“法國志願者在烏克蘭”(Groupe des volontaires français en Ukraine)賬號，至周一晚間已有650個願意奔赴烏克蘭參戰。其中有一位21歲的尤利斯(Ulysse)，他是學習建築的大學生，已向烏克蘭大使館遞交了資料。“我已準備好拿起武器”，他之前還在比利時參加了一個短暫的軍事培訓。他對記者說。“普京攻擊普世權利，這是不可容忍不可原諒的。我們每一個人都有捍衛自由的義務。”

談起自己為什麼要志願與烏克蘭人一道打擊侵略軍，23歲的園林師蒂波利說，他很擔心烏克蘭衝突失控後觸及法國。“應該趁早行動，免得悔之莫及。”，他喜歡閱讀二戰史，但很害怕戰爭，他在基輔的一個朋友已經被炮彈削去一隻腿。但是，“現在輪到我來保衛我們的國家了。我想普京不會把戰爭停止在烏克蘭。下一個是誰，是波蘭？還是摩爾多瓦？” 他對人們開口閉口歐洲，經濟，交流很反感，“戰爭爆發了，人都不見了，我不同意，必須行動起來。”

佛德里克，52歲，周三出發前往烏克蘭與波蘭邊境，參加人道援救。然後，將與烏克蘭人一道戰鬥。不善言的他表示，“不好意思，我像美國人那樣表達，但我確實是為了去保衛那裡的民主。”他是一位臨時工，下一個合同在兩個月之後，他積攢了一點錢，決定利用這段時間去烏克蘭。“我不會坐在自家沙發里，盯着看電視報道烏克蘭人如何如何被殺害，當鴕鳥。”

佛德里克是前南斯拉夫人，親眼看見過南斯拉夫內戰中死者親屬的眼淚，燒成灰的汽車，摧毀的房屋，“我知道什麼在等着我，也就是為此我才要出發，我們不能拋棄烏克蘭平民。”

比他年輕30歲的尼古拉(Nikolas)也是出於同樣的動機，他的祖母是烏克蘭人，他感覺自己如果光說不做，待在法國，“那就像一個懦夫”。“我不會躲藏起來，我害怕，但我沒有選擇，我們不能接受 不可接受的東西。”

周二晚間，八名法國老兵乘車出發，地點：烏克蘭。車廂里裝滿了防彈背心，頭盔以及迷彩服。52歲的菲利普說，這是我當傘兵時候的裝備。他氣憤地說，“不能讓人就這麼著在炮火轟炸中死去，我忍受不了咱們的政客一天到晚說啊，說啊，說得沒完沒了。”“救出更多的平民，是我們前軍人的責任”。