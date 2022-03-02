中國曝陝西“鐵籠女” 稱遭遇比徐州8孩鐵鏈母更慘

中國

中國近日的“8孩母”案件震驚外界，並引發對於婦女拐賣問題的重視與討論，陝西佳縣日前也傳出類似的“鐵籠女”事件，據指當事人可能是多年前失蹤的西部大學生，官方已着手調查。

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據中央社今天報道稱，中國不只徐州8孩案，陝西傳出“鐵籠女”遭遇更不堪。該報道綜合楚天都市報與頭條新聞等陸媒消息，陜西省榆林市佳縣的李某近兩年一直在“我是李奇峰”影音平台直播個人及家庭生活，其中透露他的妻子“小雨”是他撿來的來路不明女子，兩人自2009年開始同居。小雨曾多次試圖逃跑，李某採用特殊手段阻止。

李某曾在直播時表示，小雨為他生有一子一女，並展示了他託人為小雨上的戶口，其中記載的出生日期是1975年5月5日，戶口登記時間為2019年5月。還有網友說，李某在直播時曾展示一輛帶有鐵籠子的三輪車，自稱小雨不聽話就將她關進去。此外，據消息說，從相關影片中可看出，“小雨精神異常，神智與正常人有很大差距”。

針對“鐵籠女”事件，據澎湃新聞，榆林市公安局昨晚公布已成立聯合調查組進行調查。另有消息說，青海名為王國紅的大學生於2009年失蹤，2022年被發現人在陝西榆林，小雨疑似為王國紅。

中央社說，春節前後，一則江蘇徐州豐縣8孩母親的影片在網上流傳，影片中的女子衣衫襤褸，脖上栓著鐵鏈，看似神智不清，引起外界高度關注。江蘇官方之後公布調查報告說，被鐵鏈鎖脖的女子是雲南人，曾經歷3次拐賣，與“丈夫”董某生育了8個孩子。豐縣縣委書記和縣長因此案下台，其餘15名官員則因放任虐待和違反生育政策等原因受懲。

對於“8孩母”事件，多家官媒發表評論表示必須全面根治拐賣，眾多陸民則對官方調查結果存疑。

中國全國人大、政協“兩會”近日內登場，一些代表和委員最近紛紛建議加重拐賣和收買婦女兒童的罪責，各地並應徹查轄區內來歷不明的婦孺，特別是私自收留的精神疾病患者及聾啞女性。